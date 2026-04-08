«Я не должен это говорить, но…» Лунина обвинили в поражении от Баварии
Пако Буйо недоволен игрой украинца
Бывший вратарь сборной Испании Пако Буйо назвал украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина виновным в поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).
«Я не должен этого говорить, но скажу. Каждый раз, когда они бьют по нашим воротам, это проблема. Ему не хватает уверенности, он нервничает», – сказал бывший футболист в эфире программы El Chiringuito Inside.
Позиция Буйо была поддержана и другими участниками шоу. Комментатор Оскар Перейро заявил, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа отбил бы мяч, который в ворота Лунина отправил Гарри Кейн, когда сделал счет 0:2. В то же время тренер Фран Гарридо обратил внимание на нервозность украинца в игре с мячом.
Ранее журналист Киян Собхани объяснил, почему в «Реале» в восторге Лунина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
