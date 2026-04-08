08 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 08 апреля 2026, 10:40
«Я не должен это говорить, но…» Лунина обвинили в поражении от Баварии

Пако Буйо недоволен игрой украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Лунін

Бывший вратарь сборной Испании Пако Буйо назвал украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина виновным в поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«Я не должен этого говорить, но скажу. Каждый раз, когда они бьют по нашим воротам, это проблема. Ему не хватает уверенности, он нервничает», – сказал бывший футболист в эфире программы El Chiringuito Inside.

Позиция Буйо была поддержана и другими участниками шоу. Комментатор Оскар Перейро заявил, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа отбил бы мяч, который в ворота Лунина отправил Гарри Кейн, когда сделал счет 0:2. В то же время тренер Фран Гарридо обратил внимание на нервозность украинца в игре с мячом.

Ранее журналист Киян Собхани объяснил, почему в «Реале» в восторге Лунина.

Антон Романенко Источник: DefensaCentral
Тримати постійно на лавці,а потім в "полум*я"ще б не нервувати.
Показать Скрыть 2 ответа
Щось в цьому і є правда.Чувство відповідальності  перевершує задоволення від гри.З цим треба щось робити,тому й так.
Програли точно не з-за Луніна, але він також "допоміг". Ще зверну увагу, що Лунін весь час "складується" при ударі суперника, а не намагається в деяких ситуаціях зіграти ногами. Справа в тому, що "складання" з таким зростом займає час, якого іноді не вистачає на відбиття м'яча. В 2023 році Лунін прогресував з кожним зіграним замість Куртуа матчем. Зараз прогресу не видно.
диванные эксперты вылезли
В першомц голі точно нічого не зробив би, в другому міг дивом врятувати, але не потягнув! Тут більше питань до захисту!
Не повинен, так і не говори ! А то розпатякався. Іноді краще промовчати...
