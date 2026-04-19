Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы «моряков» над НК Пробой (1:0) в 24 туре Первой лиги Украины.

– Ожидали ли вы сегодня, что игра сложится не так легко, как хотелось бы?

– Я не ожидал. Но не вдаваясь в подробности, скажу: сигналы о том, что мы недостаточно агрессивно подходим к игре, были. Такие вот мои наблюдения. Сегодня утром я чувствовал, что не так, как хотелось бы.

– Болельщиков интересуют, как обстоят дела у игроков, находящихся в лазарете. Когда ждать возвращения в строй Артема Габелка и Максима Лунева?

– Думаю, что очень скоро. Лунев уже тренируется с командой. Габелок будет делать это в ближайшие дни.

– Что скажете о готовности команды в период недельных межигровых циклов? Прошла ли она это?

– Да, очень достойно и очень правильно. Мы обсуждали это и сделали такой анализ, что тяжелый график мы прошли солидно. По всем составляющим футбола мы были в порядке. А сегодня мы играли в графике, который не полностью недельный – он на один день меньше. Но все равно это большой период. Поэтому нынешняя игра проходила в обычном графике, – сказал Григорчук.