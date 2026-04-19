Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»

Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после победы «моряков» над НК Пробой (1:0) в 24 туре Первой лиги Украины.

– Ожидали ли вы сегодня, что игра сложится не так легко, как хотелось бы?

– Я не ожидал. Но не вдаваясь в подробности, скажу: сигналы о том, что мы недостаточно агрессивно подходим к игре, были. Такие вот мои наблюдения. Сегодня утром я чувствовал, что не так, как хотелось бы.

– Болельщиков интересуют, как обстоят дела у игроков, находящихся в лазарете. Когда ждать возвращения в строй Артема Габелка и Максима Лунева?

– Думаю, что очень скоро. Лунев уже тренируется с командой. Габелок будет делать это в ближайшие дни.

– Что скажете о готовности команды в период недельных межигровых циклов? Прошла ли она это?

– Да, очень достойно и очень правильно. Мы обсуждали это и сделали такой анализ, что тяжелый график мы прошли солидно. По всем составляющим футбола мы были в порядке. А сегодня мы играли в графике, который не полностью недельный – он на один день меньше. Но все равно это большой период. Поэтому нынешняя игра проходила в обычном графике, – сказал Григорчук.

По теме:
Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Пономарев выступил с заявлением после сенсационного поражения ЛНЗ от Колоса
Тренер Колоса пояснил сенсацию в матче проти ЛНЗ: «Будем штрафовать его»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 3
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Футбол | 19 апреля 2026, 04:32 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»

Президент УАФ – о смерти Луческу

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18.04.2026, 15:01
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ФОТО. Жена Лунина похвасталась новым роскошным автомобилем
Футбол | 19.04.2026, 00:31
ФОТО. Жена Лунина похвасталась новым роскошным автомобилем
ФОТО. Жена Лунина похвасталась новым роскошным автомобилем
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18.04.2026, 07:34
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Популярные новости
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26
Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26
17.04.2026, 11:29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 13
Футбол
