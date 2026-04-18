Вырвали победу. Черноморец в конце матча дожал Пробой

В субботу, 18 апреля, в матче 24-го тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе принимал «Пробой». Хозяева одержали минимальную победу, забив в конце матча.

«Черноморец» на правах фаворита активно начал матч. Команда Романа Григорчука атаковала, создавала моменты, но забить не могла.

Во втором тайме ситуация не изменилась. И только на 88-й минуте «Черноморец» открыл счет.

Владислав Герич пробил головой с линии вратарской. Мяч ударился о газон и от штанги влетел в сетку.

Первая лига. 24-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 18 апреля

«Черноморец» (Одесса) – «Пробой» (Городенка) – 1:0

Гол: Герич, 88

Видеозапись матча