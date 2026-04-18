Вырвали победу. Черноморец в конце матча дожал Пробой
Поединок «Черноморец» – «Пробой» завершился со счетом 1:0
В субботу, 18 апреля, в матче 24-го тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе принимал «Пробой». Хозяева одержали минимальную победу, забив в конце матча.
«Черноморец» на правах фаворита активно начал матч. Команда Романа Григорчука атаковала, создавала моменты, но забить не могла.
Во втором тайме ситуация не изменилась. И только на 88-й минуте «Черноморец» открыл счет.
Владислав Герич пробил головой с линии вратарской. Мяч ударился о газон и от штанги влетел в сетку.
Первая лига. 24-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 18 апреля
«Черноморец» (Одесса) – «Пробой» (Городенка) – 1:0
Гол: Герич, 88
