  4. Вырвали победу. Черноморец в конце матча дожал Пробой
18.04.2026 16:30 – FT 1 : 0
18 апреля 2026, 18:41 | Обновлено 18 апреля 2026, 18:49
Вырвали победу. Черноморец в конце матча дожал Пробой

Поединок «Черноморец» – «Пробой» завершился со счетом 1:0

В субботу, 18 апреля, в матче 24-го тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе принимал «Пробой». Хозяева одержали минимальную победу, забив в конце матча.

«Черноморец» на правах фаворита активно начал матч. Команда Романа Григорчука атаковала, создавала моменты, но забить не могла.

Во втором тайме ситуация не изменилась. И только на 88-й минуте «Черноморец» открыл счет.

Владислав Герич пробил головой с линии вратарской. Мяч ударился о газон и от штанги влетел в сетку.

Первая лига. 24-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 18 апреля

«Черноморец» (Одесса) – «Пробой» (Городенка) – 1:0

Гол: Герич, 88

88’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Пробой Городенка Владислав Герич
