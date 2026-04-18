Черноморец – Пробой – 1:0. Герич принес победу. Видео гола и обзор матча
«Черноморец» забил решающий мяч на 88-й минуте
В субботу, 18 апреля, в прединке 24-го тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе принимал «Пробой». Одесситы одержали минимальную победу, забив в конце матча.
«Черноморец» начал матч активно. Команда Романа Григорчука, подгоняемая болельщиками, атаковала, создавала моменты, но мяч в ворота не шел.
Во втором тайме картина игры не изменилась. И только на 88-й минуте «Черноморец» открыл счет.
Владислав Герич после подачи с правого фланга пробил головой с линии вратарской. Мяч ударился о газон и от штанги влетел в сетку.
Первая лига. 24-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 18 апреля
«Черноморец» (Одесса) – «Пробой» (Городенка) – 1:0
Гол: Герич, 88
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
