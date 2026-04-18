Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец – Пробой – 1:0. Герич принес победу. Видео гола и обзор матча
18.04.2026 16:30 – FT 1 : 0
18 апреля 2026, 20:52 |
Черноморец – Пробой – 1:0. Герич принес победу. Видео гола и обзор матча

В субботу, 18 апреля, в прединке 24-го тура Первой лиги «Черноморец» в Одессе принимал «Пробой». Одесситы одержали минимальную победу, забив в конце матча.

«Черноморец» начал матч активно. Команда Романа Григорчука, подгоняемая болельщиками, атаковала, создавала моменты, но мяч в ворота не шел.

Во втором тайме картина игры не изменилась. И только на 88-й минуте «Черноморец» открыл счет.

Владислав Герич после подачи с правого фланга пробил головой с линии вратарской. Мяч ударился о газон и от штанги влетел в сетку.

Первая лига. 24-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 18 апреля

«Черноморец» (Одесса) – «Пробой» (Городенка) – 1:0

Гол: Герич, 88

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
По теме:
Бомбардир Буковины: «Хочу забить больше, чем в Польше»
ВИДЕО. Партнер украинца. Как вратарь забил на 90+6 минуте в Англии
Хотят забрать бесплатно. Шахтер нацелился на форварда Фламенго
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18 апреля 2026, 01:32 0
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»

Шираз уверен в победе Усика над Верховеном

В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
Футбол | 18 апреля 2026, 20:56 0
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле

Лацио выиграл в Неаполе

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2026, 17:49
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
16.04.2026, 22:17
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 26
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
