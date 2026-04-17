  Черноморец – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Черноморец
Пробой
17 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 17 апреля 2026, 17:18
Черноморец – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 апреля в 16:30 по Киеву

ФК Черноморец

В субботу, 18 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Черноморец

Совершенно неплохие результаты демонстрирует одесский коллектив после вылета из украинской элиты. За 23 тура Первой лиги Украины «Черноморец» смог добыть в борьбе 51 балл, что пока позволяет ему находиться на 2-м месте общего зачета. Расстояние от лидера «Буковины» составляет уже 12 очков, а «Левый Берег» с 3-й строчки отстает на 5 зачетных пунктов.

В Кубке Украины одесситы выбили «Зарю» и смогли квалифицироваться в 1/16 финала, однако там «Черноморец» потерпел поражение в серии пенальти против любительского «Агротеха».

Пробой Городенка

Как для дебютанта Первой лиги Украины, коллектив демонстрирует вполне приличные результаты, особенно в последних поединках. После 23 туров чемпионата на балансе команды есть 26 очков, благодаря которым она и находится на 11-й строчке общего зачета. И от 8-го, и от 13-го места «Пробой» на данный момент отделяет 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины городенковцам выпал не лучший жребий – коллектив в 1/32 финала вынужден был противостоять крепкому «ЛНЗ». Матч завершился минимальной победой черкасчан.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги Украины. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Черноморец».

Интересные факты

  • «Черноморец» победил в 4/5 поединках весенней части Первой лиги Украины.
  • «Пробой» победил в каждом из 3 предыдущих матчей.
  • «Пробой» хранил ворота сухими в 4 предыдущих поединках.

Прогноз Sport.ua: победа «Черноморца» с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Победа Черноморца 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
