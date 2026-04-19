  4. Тоттенхэм – Брайтон – 2:2. Шедевры Митомы и Симонса. Видео голов и обзор
18.04.2026 19:30 – FT 2 : 2
В субботу, 18 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Украшениями поединка стали голы Каору Митомы и Хави Симонса.

Английская Премьер-лига. 33-й тур, 18 апреля
Тоттенхэм – Брайтон – 2:2
Голы: Порро, 39, Симонс, 77 – Митома, 45+3, Рюттер, 90+5

Видеообзор

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон), асcист Ян Паул ван Хекке.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Тоттенхэм), асcист Лукас Бергвалль.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон), асcист Паскаль Гросс.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
