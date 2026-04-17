В субботу, 18 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Тоттенхэм

Чрезвычайно проблемно складывается сезон для лондонского коллектива. За 32 тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» смог набрать всего 30 зачетных пунктов, из-за чего пока находится на опасном 18 месте турнирной таблицы. От 17-й строчки за 6 туров до завершения чемпионата команда отстает на 2 очка. Кубок Англии «шпоры» покинули еще на стадии 1/32 финала, уступив «Астон Вилли» со счетом 1:2.

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии коллектив потерпел поражение против «Атлетико Мадрид» с общим счетом 5:7. Также стоит вспомнить, что грядущий матч станет всего 2-м для новоназначенного Роберто де Зерби в должности главного тренера «Тоттенхэма» (свой путь специалист начал с минимального поражения против «Сандерленда» в прошлом туре).

Брайтон

Несмотря на затяжную серию неуверенных результатов с декабря по февраль, клуб проводит вполне неплохой сезон. После 32 поединков чемпионата Англии на балансе «Брайтона» есть 46 очков, пока позволяют ему находиться на 9-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-6 еще совсем не велико – всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Англии коллективу Фабиана Хюрцерела удалось выбить «Манчестер Юнайтед» и квалифицироваться в 1/16 финала, где он потерпел поражение против «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет Брайтон. За этот отрезок «чайкам» удалось одержать 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш одержал «Тоттенхэм».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге продолжается уже 15 игр подряд.

«Брайтон» победил в 5/6 последних поединках.

В 4/6 предыдущих матчах «Брайтона» было забито меньше 2.5 гола.

За 16 домашних матчей Премьер-лиги этого сезона «Тоттенхэм» получил всего 10 очков – самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.