ДЕ ДЗЕРБИ: «Предыдущего тренера уже нет. Сейчас другой этап»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после упущенной победы в матче 33-го тура АПЛ против «Брайтона». Подопечные Де Дзерби пропустили в компенсированное время и сыграли вничью (2:2).

«Мы должны поблагодарить наших болельщиков. Они были невероятными, очень помогали игрокам – до матча, во время игры и после нее. Игроки должны чувствовать себя счастливыми, ведь это не нормально – иметь такой стадион, когда ты борешься за выживание.

Второй гол соперника? Это была ошибка, но я горжусь Дансо. Он провел отличный матч. В этом сезоне много сложных ситуаций, но мы должны снова мыслить позитивно, ведь у нас есть необходимые качества. Есть время достичь нашей цели, и уже в понедельник начнём готовиться к «Вулверхэмптону».

Отсутствие побед? Я верю в своих игроков, и они должны верить в меня. Мы не можем жить прошлым. Предыдущего тренера уже нет. Сейчас другой этап.

Нам осталось провести ещё пять матчей, времени достаточно. У нас есть необходимые качества. Я не люблю людей, которые жалуются или слишком зацикливаются на негативе. Мне это не нравится. Они знают, как я мыслю в футболе и в жизни, и мы должны быть вместе», – заявил Де Дзерби.

После этого матча «Тоттенхэм» до сих пор находится в зоне вылета: 18-е место и 31 балл. Для спасения у них осталось пять матчей.