  Футбольный отец Месси. Интер Майами нашел временного тренера
18 апреля 2026, 16:49 |
Футбольный отец Месси. Интер Майами нашел временного тренера

Американский клуб дал шанс Гильермо Хойосу

18 апреля 2026, 16:49 |
467
0
Футбольный отец Месси. Интер Майами нашел временного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Хойос

«Интер» Майами после отставки главного тренера Хавьера Маскерано предоставил шанс поработать с командой спортивному директору – Гильермо Хойосу, который работает в клубе с лета 2023 года.

Гильермо будет возглавлять «Интер» в статусе исполняющего обязанности тренера, его будущее будет зависеть от результатов.

Клуб на данный момент не хочет назначать нового тренера, поскольку планирует понаблюдать за работой Гильермо.

Хойос имеет за плечами тренерский опыт с 2003 года. Именно он работал с юным Лионелем Месси в академии «Барселоны», и сам футболист называл его «футбольным отцом».

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
