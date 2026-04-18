Футбольный отец Месси. Интер Майами нашел временного тренера
Американский клуб дал шанс Гильермо Хойосу
«Интер» Майами после отставки главного тренера Хавьера Маскерано предоставил шанс поработать с командой спортивному директору – Гильермо Хойосу, который работает в клубе с лета 2023 года.
Гильермо будет возглавлять «Интер» в статусе исполняющего обязанности тренера, его будущее будет зависеть от результатов.
Клуб на данный момент не хочет назначать нового тренера, поскольку планирует понаблюдать за работой Гильермо.
Хойос имеет за плечами тренерский опыт с 2003 года. Именно он работал с юным Лионелем Месси в академии «Барселоны», и сам футболист называл его «футбольным отцом».
🚨🇺🇸 Inter Miami do not plan to appoint a new head coach in the short term.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2026
Guillermo Hoyos will be in charge of leading the team and will have the opportunity to prove himself over the coming months before the club makes a final decision. pic.twitter.com/zcRiNv5WYJ
