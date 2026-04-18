Италия18 апреля 2026, 11:28 |
213
0
Игрок Интера установил национальный бомбардирский рекорд в Серии А
Футболист нерадзури стал первым представителем своей страны, забившим 50 голов в чемпионате Италии
18 апреля 2026, 11:28 |
213
0
Польский полузащитник Интера Петр Зелиньски забил свой 50-й гол в Серии А.
Произошло это в победном домашнем матче 33-го тура против Кальяри (3:0).
Этот гол стал для Зелиньски не только юбилейным в чемпионате Италии, но и рекордным для представителей Польши в Серии А.
Предыдущее достижение среди поляков в чемпионате Италии принадлежало Аркадиушу Милику, имеющему в своем активе 49 забитых мячей.
Лучшие польские бомбардиры в истории Серии А
- 50 – Петр Зелиньски (Эмполи, Наполи, Интер)
- 49 – Аркадиуш Милик (Наполи, Ювентус)
- 33 – Кшиштоф Пьонтек (Дженоа, Милан, Фиорентина, Салернитана)
- 31 – Збигнев Бонек (Ювентус, Рома)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2026, 07:15 6
После большого матча велик риск оступиться
Футбол | 18 апреля 2026, 08:10 13
Тренер не приехал на конгресс УАФ
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Футбол | 18.04.2026, 08:52
Футбол | 17.04.2026, 10:33
Комментарии 0
Популярные новости
17.04.2026, 06:23 8
16.04.2026, 14:27 1
17.04.2026, 08:41 12
17.04.2026, 18:05 58
16.04.2026, 21:41 5
16.04.2026, 10:13 6
17.04.2026, 15:20 15
16.04.2026, 09:23 29