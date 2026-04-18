Игрок Интера установил национальный бомбардирский рекорд в Серии А

Польский полузащитник Интера Петр Зелиньски забил свой 50-й гол в Серии А.

Произошло это в победном домашнем матче 33-го тура против Кальяри (3:0).

Этот гол стал для Зелиньски не только юбилейным в чемпионате Италии, но и рекордным для представителей Польши в Серии А.

Предыдущее достижение среди поляков в чемпионате Италии принадлежало Аркадиушу Милику, имеющему в своем активе 49 забитых мячей.

Лучшие польские бомбардиры в истории Серии А