18 апреля 2026, 11:28 |
Игрок Интера установил национальный бомбардирский рекорд в Серии А

Футболист нерадзури стал первым представителем своей страны, забившим 50 голов в чемпионате Италии

Польский полузащитник Интера Петр Зелиньски забил свой 50-й гол в Серии А.

Произошло это в победном домашнем матче 33-го тура против Кальяри (3:0).

Этот гол стал для Зелиньски не только юбилейным в чемпионате Италии, но и рекордным для представителей Польши в Серии А.

Предыдущее достижение среди поляков в чемпионате Италии принадлежало Аркадиушу Милику, имеющему в своем активе 49 забитых мячей.

Лучшие польские бомбардиры в истории Серии А

  • 50 – Петр Зелиньски (Эмполи, Наполи, Интер)
  • 49 – Аркадиуш Милик (Наполи, Ювентус)
  • 33 – Кшиштоф Пьонтек (Дженоа, Милан, Фиорентина, Салернитана)
  • 31 – Збигнев Бонек (Ювентус, Рома)
