18 апреля 2026, 00:59 |
21
1

Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте

Элина в четвертьфинале разобралась с Носковой и далее встретится с Муховой

18 апреля 2026, 00:59 |
21
1 Comments
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) состоялись матчи 1/4 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выбила Линду Носкову и далее сыграет против еще одной чешки – Каролины Муховой, которая выбила вторую сеную Коко Гауфф.

В еще одном полуфинале сойдутся Елена Рыбакина и Мирра Андреева. Вторая ракетка мира вырвала победу у Лейлы Фернандес, а «нейтралка» обыграла Игу Свентек.

Полуфиналы в Штутгарте пройдут 18 числа. Свитолина и Мухова начнут игру ориентировочно в 15:00, а Рыбакина и Андреева – в 17:00.

WTA 500 Штутгарт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Лейла Фернандес – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)
Ига Свентек [3] – Мирра Андреева [6] – 6:3, 4:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Линда Носкова – Элина Свитолина [4] – 6:7 (2:7), 5:7
Каролина Мухова [7] – Коко Гауфф [2] – 6:3, 5:7, 6:3

WTA 500 Штутгарт. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [1] – Мирра Андреева [6]
Элина Свитолина [4] – Каролина Мухова [7]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Світоліна молодчинка !
А в іншій парі оркині нехай повбивають одна одну
