Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Елена вырвала победу у Лейлы Фернандес в четвертьфинале пятисотника
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана стала последней полуфиналисткой грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В четвертьфинале казахстанка в трех сетах вырвала победу у Лейлы Фернандес (Канада, WTA 25) за 3 часа и 2 минуты.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)
Во второй партии Рыбакина отыграла два матчбола – на приеме в 10-м гейме и на тай-брейке при счете 5:6.
Елена выиграла 23-й матч в 2026 году и пробилась в четвертый полуфинал сезона.
Следующей соперницей Рыбакиной будет шестая сеяная Мирра Андреева, которая в четвертьфинале выбила Игу Свентек.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах разобралась с Линдой Носковой в матче 1/4 финала
Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину