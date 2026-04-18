  4. Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
18 апреля 2026, 00:35 | Обновлено 18 апреля 2026, 00:59
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте

Елена вырвала победу у Лейлы Фернандес в четвертьфинале пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана стала последней полуфиналисткой грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах вырвала победу у Лейлы Фернандес (Канада, WTA 25) за 3 часа и 2 минуты.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)

Во второй партии Рыбакина отыграла два матчбола – на приеме в 10-м гейме и на тай-брейке при счете 5:6.

Елена выиграла 23-й матч в 2026 году и пробилась в четвертый полуфинал сезона.

Следующей соперницей Рыбакиной будет шестая сеяная Мирра Андреева, которая в четвертьфинале выбила Игу Свентек.

Українці ненавидять всіх цих орків, якими б прапорами вони не прикривались
Шкода, що не вдалось вибити оркиню. Лейла, як так?
