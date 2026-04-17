Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане

17 апреля состоялись четвертьфинальные матчи грунтвого турнира WTA 250 в Руане (Франция).

В пятницу свои поединки выиграли украинские теннисистки Марта Костюк и Вероника Подрез.

Костюк в поединке 1/4 финала переиграла Энн Ли, а Подрез справилась с Кэти Бултер.

Марта далее встретится с Татьяной Марией, которая переиграла Ирину Шиманович. Подрез в своем дебютном полуфинале поборется против второй сеяной Сораной Кырстей – румынка выбила Анну Бондар.

Полуфиналы в Руане состоится 18 апреля. Марта начнет поединок с Татьяной в 16:30 по Киеву, а Вероника и Сорана – ориентировочно в 18:00.

WTA 250 Руан. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

Ирина Шиманович [Q] – Татьяна Мария – 6:7 (5:7), 2:6

Нижняя часть сетки

Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1

Анна Бондар – Сорана Кырстя [2] – 6:7 (2:7), 2:6

WTA 250 Руан. Пары 1/2 финала

Марта Костюк [1] – Татьяна Мария

Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2]