Музетти проиграл в четвертьфинальном матче турнира ATP 500 в Барселоне

Второй сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) завершил выступление на турнире ATP 500 в Барселоне.

Музетти проиграл в четвертьфинальном поединке французу Артуру Фису (ATP 30) в даух сетах за 1 час и 16 минут – 3:6, 4:6.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу француза.

Фис впервые вышел в полуфинал пятисотника в Барселоне.

В полуфинале Артур сыграет с победителем матча Кэмерон Норри – Рафаэль Ходар.

ATP 500 Барселона. Грунт, четвертьфинал

Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2] – 6:3, 6:4