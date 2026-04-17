ATP
Музетти проиграл в четвертьфинальном матче турнира ATP 500 в Барселоне
Лоренцо уступил Артуру Фису в двух сетах
Второй сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) завершил выступление на турнире ATP 500 в Барселоне.
Музетти проиграл в четвертьфинальном поединке французу Артуру Фису (ATP 30) в даух сетах за 1 час и 16 минут – 3:6, 4:6.
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу француза.
Фис впервые вышел в полуфинал пятисотника в Барселоне.
В полуфинале Артур сыграет с победителем матча Кэмерон Норри – Рафаэль Ходар.
ATP 500 Барселона. Грунт, четвертьфинал
Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2] – 6:3, 6:4
