Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 500 в Барселоне

На грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне определена первая пара полуфиналистов.

Сербский теннисист Хамад Меджедович (ATP 88) пробился в полуфинал пятисотника в Испании, обыграв представителя Португалии Нуну Боржеша (ATP 52) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 7:6 (8:6), 6:2.

Это была первая очная встреча игроков.

Меджедович начал выступление на турнире с квалификации. На пути к полуфиналу Хамад также обыграл: Вилюса Гаубаса и Кантена Алиса (квалификация), Марко Трунгеллити и третьего сеяного Алекса де Минаура.

Для серба – это первый полуфинал на турнире категории ATP 500 в карьере.

В матче 1/2 финала Маджедович сыграет с пятым сеяным, нейтралом Андреем Рублевым (ATP 15), который в четыертьфинальном поединке переиграл представителя Чехии Томаша Махача (ATP 47) за 1 час и 26 минут – 6:4, 6:3.

ATP 500 Барселона. Грунт, 1/4 финала

