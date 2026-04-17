Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 500 в Барселоне
Хамад Меджедович одолел Нуну Боржеша в мачте 1/4 финала
На грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне определена первая пара полуфиналистов.
Сербский теннисист Хамад Меджедович (ATP 88) пробился в полуфинал пятисотника в Испании, обыграв представителя Португалии Нуну Боржеша (ATP 52) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 7:6 (8:6), 6:2.
Это была первая очная встреча игроков.
Меджедович начал выступление на турнире с квалификации. На пути к полуфиналу Хамад также обыграл: Вилюса Гаубаса и Кантена Алиса (квалификация), Марко Трунгеллити и третьего сеяного Алекса де Минаура.
Для серба – это первый полуфинал на турнире категории ATP 500 в карьере.
В матче 1/2 финала Маджедович сыграет с пятым сеяным, нейтралом Андреем Рублевым (ATP 15), который в четыертьфинальном поединке переиграл представителя Чехии Томаша Махача (ATP 47) за 1 час и 26 минут – 6:4, 6:3.
ATP 500 Барселона. Грунт, 1/4 финала
ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Томаш Махач – Андрей Рублев [5] – 4:6, 3:6
- Хамад Меджедович [Q] – Нуну Боржеш – 7:6 (8:6), 6:2
