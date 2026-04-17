  4. Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 500 в Барселоне
17 апреля 2026, 16:01 | Обновлено 17 апреля 2026, 16:03
Хамад Меджедович одолел Нуну Боржеша в мачте 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамад Меджедович

На грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне определена первая пара полуфиналистов.

Сербский теннисист Хамад Меджедович (ATP 88) пробился в полуфинал пятисотника в Испании, обыграв представителя Португалии Нуну Боржеша (ATP 52) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 7:6 (8:6), 6:2.

Это была первая очная встреча игроков.

Меджедович начал выступление на турнире с квалификации. На пути к полуфиналу Хамад также обыграл: Вилюса Гаубаса и Кантена Алиса (квалификация), Марко Трунгеллити и третьего сеяного Алекса де Минаура.

Для серба – это первый полуфинал на турнире категории ATP 500 в карьере.

В матче 1/2 финала Маджедович сыграет с пятым сеяным, нейтралом Андреем Рублевым (ATP 15), который в четыертьфинальном поединке переиграл представителя Чехии Томаша Махача (ATP 47) за 1 час и 26 минут – 6:4, 6:3.

ATP 500 Барселона. Грунт, 1/4 финала

Хамад ​Меджедович [Q] – Нуну Боржеш – 7:6 (8:6), 6:2

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Томаш Махач – Андрей Рублев [5] – 4:6, 3:6
  • Хамад ​Меджедович [Q] – Нуну Боржеш – 7:6 (8:6), 6:2

Музетти сыграет с Фисом. В Барселоне определены все четвертьфиналисты
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
Алькарас снялся. Результаты третьего игрового дня на турнире в Барселоне
