Экс-игрок сборной Украины: «АЗ не верил, что сможет отыграться у Шахтера»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответном матче четвертьфинала Лиги конференций между «горняками» и АЗ, который состоялся 16 апреля в Нидерландах.

«Если откровенно, то поединок в Алкмааре стал простой формальностью. Потому что после разгромного поражения неделю назад в Кракове футболисты АЗ уже не верили, что дома смогут отыграться. К тому же впереди у них был финальный матч Кубка Нидерландов и было решено выставить экспериментальный состав. Но это уже проблемы АЗ.

Хотя такое развитие событий было выгодно «горнякам», ведь у них также был на очереди важный поединок на внутренней арене – с «Полесьем». И игра в Алкмааре стала для подопечных Арды Турана легкой прогулкой. Дончане без особого труда диктовали условия, чувствовалось, что при необходимости могут добавить.

Тем не менее, не понравились перепады в игре украинцев в конце поединка, что помогло АЗ дважды забить, снова не безгрешными были наши центральные защитники. Но то, что «Шахтер» заслуженно пробился в полуфинал Лиги конференций – сомнений не вызывало».

Ранее наставник «Шахтера» Арда Туран после выхода в полуфинал Лиги конференций подтвердил, что целью команды является победа в турнире.