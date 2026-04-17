Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «АЗ не верил, что сможет отыграться у Шахтера»
Лига конференций
Экс-игрок сборной Украины: «АЗ не верил, что сможет отыграться у Шахтера»

По мнению Ярослава Хомы, «Шахтер» устроил себе в Алкмааре легкую прогулку

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответном матче четвертьфинала Лиги конференций между «горняками» и АЗ, который состоялся 16 апреля в Нидерландах.

«Если откровенно, то поединок в Алкмааре стал простой формальностью. Потому что после разгромного поражения неделю назад в Кракове футболисты АЗ уже не верили, что дома смогут отыграться. К тому же впереди у них был финальный матч Кубка Нидерландов и было решено выставить экспериментальный состав. Но это уже проблемы АЗ.

Хотя такое развитие событий было выгодно «горнякам», ведь у них также был на очереди важный поединок на внутренней арене – с «Полесьем». И игра в Алкмааре стала для подопечных Арды Турана легкой прогулкой. Дончане без особого труда диктовали условия, чувствовалось, что при необходимости могут добавить.

Тем не менее, не понравились перепады в игре украинцев в конце поединка, что помогло АЗ дважды забить, снова не безгрешными были наши центральные защитники. Но то, что «Шахтер» заслуженно пробился в полуфинал Лиги конференций – сомнений не вызывало».

Ранее наставник «Шахтера» Арда Туран после выхода в полуфинал Лиги конференций подтвердил, что целью команды является победа в турнире.

По теме:
Шахтер провел переговоры по игроку. Могут предложить 8 млн евро
Шевченко занял позицию по переносам матчей УПЛ
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций инсайд АЗ Алкмаар - Шахтер Мнение эксперта Ярослав Хома
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17 апреля 2026, 06:23 7
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале

Английский Кристал Пэлас по сумме двух матчей прошел итальянскую Фиорентину

Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
Футбол | 17 апреля 2026, 18:18 2
Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»

Тренер киевлян недоволен судейством

В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17.04.2026, 08:41
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Футбол | 17.04.2026, 17:31
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00 1
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 29
Бокс
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем