Арда ТУРАН: «Полуфинал – это хорошо, но Шахтер хочет большего»
Тренер мечтает о выходе в финал Лиги конференций
Наставник Шахтера Арда Туран после выхода в полуфинал Лиги конференций подтвердил, что целью команды является победа в турнире.
«Я горжусь своими игроками. И посвящаю победу украинским детям, которые верят в нашу команду. Надеюсь, мы их немного порадовали. Надеюсь, мы сможем дойти до конца. Это наша большая цель. Где мы только не играли в еврокубках в этом сезоне, в каких городах и странах. И эти долгие переезды. Ребята пишут историю. Молодые ребята прогрессируют и работают над собой».
«Я на них сильно давлю, может, слишком сильно, но вижу мечты про большие достижения. Полуфинал – это хорошо, но мы хотим быть в финале в Лейпциге. Мы хотим большего и не отступим», – сказал Туран.
🧡 Емоційний Арда Туран – після виходу до півфіналу Ліги конференцій 🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 17, 2026
💬 «Хлопці пишуть історію. Немає ціни тому, що ми робимо»#Shakhtar #UECL #АЗШахтар #Türkiye pic.twitter.com/yVFpvCobGg
