Арда ТУРАН: «Полуфинал – это хорошо, но Шахтер хочет большего»

Наставник Шахтера Арда Туран после выхода в полуфинал Лиги конференций подтвердил, что целью команды является победа в турнире.

«Я горжусь своими игроками. И посвящаю победу украинским детям, которые верят в нашу команду. Надеюсь, мы их немного порадовали. Надеюсь, мы сможем дойти до конца. Это наша большая цель. Где мы только не играли в еврокубках в этом сезоне, в каких городах и странах. И эти долгие переезды. Ребята пишут историю. Молодые ребята прогрессируют и работают над собой».

«Я на них сильно давлю, может, слишком сильно, но вижу мечты про большие достижения. Полуфинал – это хорошо, но мы хотим быть в финале в Лейпциге. Мы хотим большего и не отступим», – сказал Туран.