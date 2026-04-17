Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Полуфинал – это хорошо, но Шахтер хочет большего»
17 апреля 2026, 17:05 | Обновлено 17 апреля 2026, 17:27
Арда ТУРАН: «Полуфинал – это хорошо, но Шахтер хочет большего»

Тренер мечтает о выходе в финал Лиги конференций

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран после выхода в полуфинал Лиги конференций подтвердил, что целью команды является победа в турнире.

«Я горжусь своими игроками. И посвящаю победу украинским детям, которые верят в нашу команду. Надеюсь, мы их немного порадовали. Надеюсь, мы сможем дойти до конца. Это наша большая цель. Где мы только не играли в еврокубках в этом сезоне, в каких городах и странах. И эти долгие переезды. Ребята пишут историю. Молодые ребята прогрессируют и работают над собой».

«Я на них сильно давлю, может, слишком сильно, но вижу мечты про большие достижения. Полуфинал – это хорошо, но мы хотим быть в финале в Лейпциге. Мы хотим большего и не отступим», – сказал Туран.

Иван Зинченко
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
