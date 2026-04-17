ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер украинской сборной подписал новый контракт в Бразилии

Голкипер сборной Украины U-20 Максим Воронов подписал новый контракт с бразильским «Атлетико Паранаэнсе» – об этом сообщила пресс-служба клуба элитного дивизиона.

Стороны договорились о продлении сотрудничества до 31 декабря 2029 года – тренерский штаб полностью доверяет талантливому и перспективному футболисту из Украины.

Воронов родился в Луганске и является воспитанником харьковского «Металлиста», который покинул после начала полномасштабного вторжения российской армии.

В марте 2023 года вратарь подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе» и присоединился к команде U-20, в футболке которой провел 14 матчей, пропустил 21 мяч и четыре раза сыграл «на ноль».

В ноябре 2024 года Воронов помог бразильскому клубу завоевать престижный юношеский трофей Copa Sul Sub-20 – украинец не играл в финале, но защищал ворота на групповой стадии, четвертьфинале и полуфинале.