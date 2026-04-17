Украина WU-19 – Нидерланды WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Женская сборная Украины WU-19 выступает во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

17 апреля в 19:00 в поединке 3-го тура сыграют Украина WU-19 и Нидерланды WU-19.

Сборная Украины WU-19 под руководством Олега Бортника выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.

В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Украина проиграла Швеции (0:1), а Нидерланды разгромили Италию (5:1).

Турнирное положение: Швеция (6 очков), Нидерланды, Италия (по 3 очка), Украина (0).

Победитель группы квалифицируется на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Аутсайдер вылетит в Лигу B.

В заключительном туре сине-желтым нужна победа над командой Нидерландов, чтобы уйти с последнего места в группе.

