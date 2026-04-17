Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина WU-19 – Нидерланды WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
17 апреля 2026, 12:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 12:55
64
0

Украина WU-19 – Нидерланды WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля в 19:00 матч 3-го тура квалификации Евро-2026 WU-19

17 апреля 2026, 12:23 | Обновлено 17 апреля 2026, 12:55
64
0
Украина WU-19 – Нидерланды WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины WU-19 выступает во втором раунде отбора на Евро-2026 WU-19.

17 апреля в 19:00 в поединке 3-го тура сыграют Украина WU-19 и Нидерланды WU-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 под руководством Олега Бортника выступает в группе А5 вместе с командами Италии, Швеции и Нидерландов.

В первом туре Украина уступила Италии (0:2), а Швеция переиграла Нидерланды (2:1). Во втором туре Украина проиграла Швеции (0:1), а Нидерланды разгромили Италию (5:1).

Турнирное положение: Швеция (6 очков), Нидерланды, Италия (по 3 очка), Украина (0).

Победитель группы квалифицируется на Евро-2026 WU-19, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Аутсайдер вылетит в Лигу B.

В заключительном туре сине-желтым нужна победа над командой Нидерландов, чтобы уйти с последнего места в группе.

Квалификация Евро-2026 WU-19. Группа A5. Турнирное положение

Украина WU-19 – Нидерланды WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем