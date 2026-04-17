В Полесье удивили заявлением, заговорив об Усике: «Я надеюсь, что...»

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко заявил, что Александр Усик все еще может дебютировать за Полесье в официальном матче.

– В заявке Полесья есть Александр Усик. Какова его роль в команде? Сможет ли он дебютировать за Полесье в официальных матчах этого сезона УПЛ?

– Это наш друг, наш чемпион! Он в заявке, но если говорить откровенно, я не думаю, что он дебютирует в этом сезоне. Возможно, в каком-то матче, который не будет ничего решать, но я думаю, что таких матчей в этом сезоне у нас точно не будет. Я надеюсь, что до последнего тура каждый матч будет что-то решать. Но если будет такая возможность... Почему нет?

– То есть дебюта Усика мы не можем исключать?

– Как мы можем это исключать, если он находится в заявке нашей команды? – сказал Кравченко.