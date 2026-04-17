  4. Бетис – Брага – 2:4 (3:5). Камбэк и супергол Горби. Видеообзор матча
16.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 4
Брага Проходит дальше
17 апреля 2026, 01:17 |
Бетис – Брага – 2:4 (3:5). Камбэк и супергол Горби. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между испанским «Бетисом» и португальской «Брагой».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Ла Картуха в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 4:2. По сумме двух встреч счет составил 5:3 в пользу «Браги».

«Брага» сумела отыграться со счета 0:2. Особенно эффектным вышел последний гол в поединке.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Бетис (Испания) – Брага (Португалия) – 2:4 [первый матч – 1:1]
Голы: Антони, 13, Эззальзули, 26 – Пау Виктор, 38, Витор Карвалью, 49, Рикарду Орта, 53 (пен), Горби, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Батист Горби (Брага).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Рикарду Орта (Брага).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Карвалью (Брага), асcист Рикарду Орта.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага), асcист Виктор Гомес.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Пабло Форналс.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
Бетис Брага Лига Европы видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос) Абде Эззалзули Пау Виктор Рикарду Орта
