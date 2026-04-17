Бетис – Брага – 2:4 (3:5). Камбэк и супергол Горби. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы
В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между испанским «Бетисом» и португальской «Брагой».
Игра прошла на стадионе Эстадио де Ла Картуха в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 4:2. По сумме двух встреч счет составил 5:3 в пользу «Браги».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Брага» сумела отыграться со счета 0:2. Особенно эффектным вышел последний гол в поединке.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026
Бетис (Испания) – Брага (Португалия) – 2:4 [первый матч – 1:1]
Голы: Антони, 13, Эззальзули, 26 – Пау Виктор, 38, Витор Карвалью, 49, Рикарду Орта, 53 (пен), Горби, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
