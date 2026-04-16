16 апреля на Картуха пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором Бетис встретится с Брагой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда стабильно хороша при нынешнем наставнике, Пеллегрини. Ничего не меняется сейчас, более того, в нынешней темпораде получилось прибавить даже по сравнению с шестым местом, которым финишировали в 2024/2025. Сейчас все еще удается идти пятым, хотя безвыигрышная серия в этом турнире явно затянулась: 1:1 с Осасуной стала уже седьмым туром без побед!

При этом в еврокубке получается и дальше демонстрировать хорошие успехи. Да, плей-офф начался с поражения 0:1 Панатинаикосу. Но в ответном поединке тогда разгромили греков 4:0. А на прошлой неделе получилось добиться стратегически удачного результата в Португалии, избежав поражения за счет гола с пенальти на 70-й минуте. Впрочем, все равно дальше пройдет из этой пары тот, кто победит сейчас.

Брага

Клуб тоже имеет статус достаточно серьезной силы, пусть и не гранда. Как правило, он на внутренней арене финиширует аккурат за спиной у тройки национальных грандов. Так было в прошлом сезоне, с итоговым четвертым местом, да и сейчас все же постепенно оторвались от Фамаликана - сейчас зазор уже достиг пяти очков при игре в запасе.

При этом и в еврокубке португальцы подтвердили свой уровень. Они, правда, первому же противнику, Левски, в квалификации забил единственный мяч только в экстра-тайме. А в 1/8 финала начиналось все с 0:2 в Будапеште. Тогда получилось собраться и разгромить 4:0 Фенербахче дома. Сейчас хватит и минимальной победы, но нужно добиваться этого результата в логове у соперника.

Статистика личных встреч

Любопытно, что до 1:1 на прошлой неделе были ничьи в обоих товарищеских поединках, что в 2013-м, что в 2018-м годах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом ответной встречи испанцев. Но ярким решающий поединок, где на кону выход в полуфинал, точно не выйдет, ставим на итоговые тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,96).