Музетти сыграет с Фисом. В Барселоне определены все четвертьфиналисты

На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне состоялись все поединке 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.

Второрой сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) переиграл француза Корентена Муте (ATP 31) в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 6:3, 6:4.

Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) одолел американца Брэндона Накашиму (ATP 33) в двух партиях за 1 час и 14 минут – 6:2, 6:3.

Представитель Чехии Томаш Махач (ATP 47) одержал техническую победу и вышел в четвертьфинал в связи со снятием с турнира первого сеяного, испанца Карлоса Алькараса (ATP 2) из-за травмы руки.

ATP 500 Барселона. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томаш Махач – техническая победа (отказ Алькараса)

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [7] – Итан Куинн [Q] – 6:3, 4:6, 6:4

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томаш Махач – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар [WC]

Видеообзор четвертого игрового дня