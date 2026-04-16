Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Музетти сыграет с Фисом. В Барселоне определены все четвертьфиналисты
ATP
16 апреля 2026, 23:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 23:16
65
0

Музетти сыграет с Фисом. В Барселоне определены все четвертьфиналисты

Лоренцо обыграл Муте, Артур – Накашиму, Махач вышел в 1/4 финала из-за снятия Алькараса

16 апреля 2026, 23:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 23:16
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне состоялись все поединке 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.

Второрой сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) переиграл француза Корентена Муте (ATP 31) в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 6:3, 6:4.

Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) одолел американца Брэндона Накашиму (ATP 33) в двух партиях за 1 час и 14 минут – 6:2, 6:3.

Представитель Чехии Томаш Махач (ATP 47) одержал техническую победу и вышел в четвертьфинал в связи со снятием с турнира первого сеяного, испанца Карлоса Алькараса (ATP 2) из-за травмы руки.

ATP 500 Барселона. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Карлос Алькарас [1] – Томаш Махач – техническая победа (отказ Алькараса)
  • Лоренцо Сонего – Андрей Рублев [5] – 2:6, 3:6
  • Алекс де Минаур [3] – Хамад ​Меджедович [Q] – 3:6, 4:6
  • Нуну Боржеш Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

  • Кэмерон Норри [7] – Итан Куинн [Q] – 6:3, 4:6, 6:4
  • Рафаэль Ходар [WC] – Камило Уго Карабельи – 6:3, 6:3
  • Артур Фис [9] – Брэндон Накашима – 6:2, 6:3
  • Корентен Муте – Лоренцо Музетти [2] – 3:6, 4:6

ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Томаш Махач – Андрей Рублев [5]
  • Хамад ​Меджедович [Q] – Нуну Боржеш

Нижняя часть сетки

  • Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар [WC]
  • Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2]

Видеообзор четвертого игрового дня

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем