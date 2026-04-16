Музетти сыграет с Фисом. В Барселоне определены все четвертьфиналисты
Лоренцо обыграл Муте, Артур – Накашиму, Махач вышел в 1/4 финала из-за снятия Алькараса
На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне состоялись все поединке 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.
Второрой сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 9) переиграл француза Корентена Муте (ATP 31) в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 6:3, 6:4.
Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) одолел американца Брэндона Накашиму (ATP 33) в двух партиях за 1 час и 14 минут – 6:2, 6:3.
Представитель Чехии Томаш Махач (ATP 47) одержал техническую победу и вышел в четвертьфинал в связи со снятием с турнира первого сеяного, испанца Карлоса Алькараса (ATP 2) из-за травмы руки.
ATP 500 Барселона. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Карлос Алькарас [1] – Томаш Махач – техническая победа (отказ Алькараса)
- Лоренцо Сонего – Андрей Рублев [5] – 2:6, 3:6
- Алекс де Минаур [3] – Хамад Меджедович [Q] – 3:6, 4:6
- Нуну Боржеш – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)
Нижняя часть сетки
- Кэмерон Норри [7] – Итан Куинн [Q] – 6:3, 4:6, 6:4
- Рафаэль Ходар [WC] – Камило Уго Карабельи – 6:3, 6:3
- Артур Фис [9] – Брэндон Накашима – 6:2, 6:3
- Корентен Муте – Лоренцо Музетти [2] – 3:6, 4:6
ATP 500 Барселона. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Томаш Махач – Андрей Рублев [5]
- Хамад Меджедович [Q] – Нуну Боржеш
Нижняя часть сетки
- Кэмерон Норри [7] – Рафаэль Ходар [WC]
- Артур Фис [9] – Лоренцо Музетти [2]
Видеообзор четвертого игрового дня
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
