Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Антонио Рюдигер не захотел общаться с журналистами
Немецкий защитник Реала Антонио Рюдигер лаконично отреагировал на поражение своей команды в матче против Баварии (3:4), которая не позволила «сливочным» квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.
После матча Антонио проигнозировал журналистов в микс-зоне, что совсем не присуще игрокам грандов, лишь намекнув на плохое судейство. Славка Винчича
«Вы сами видели эти эпизоды. Лучше, если я не буду говорить», – сказал защитник, быстро покинув микс-зону.
В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.
António #Rüdiger sagt auf Spanisch nach #FCBRMA nur: „Du hast die Situationen doch gesehen. Es ist besser, wenn ich nicht rede“ pic.twitter.com/P6BFafO06o— ran (@ransport) April 15, 2026
