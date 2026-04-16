Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов

Немецкий защитник Реала Антонио Рюдигер лаконично отреагировал на поражение своей команды в матче против Баварии (3:4), которая не позволила «сливочным» квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча Антонио проигнозировал журналистов в микс-зоне, что совсем не присуще игрокам грандов, лишь намекнув на плохое судейство.

«Вы сами видели эти эпизоды. Лучше, если я не буду говорить», – сказал защитник, быстро покинув микс-зону.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.