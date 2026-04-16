Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала

Карьера Камавинги в «Реале» завершена. Француз перебрался в Мадрид в 18 лет после пары сезонов в составе «Ренна» в Лиге 1. На родине дебютировал в 16 лет в те времена, когда это еще не было трендом. Безусловно, у него был талант, поэтому он и перешел сразу в столицу Испании. А там – провал. За 5 лет так и не стал основным. Что нормально в Мадриде, где множество талантов. Но Камавинга не завоевал и статуса лучшего запасного. Не впечатлял в опорной зоне. Не был убедителен как центральный полузащитник. Провел несколько великолепных матчей как левый защитник – но сейчас на этой позиции есть более сильные в этой роли Менди и Каррерас. Камавинга не расцвел у Анчелотти. Не получил большой поддержки от Алонсо. Даже с хорошим Арбелоа не стал играть намного больше и лучше. И вот вышел на матч с «Баварией», чтобы просто ничего не испортить… и получил красную карточку. Не из-за неудачной техники отбора, а после пары желтых – мог этого избежать. Удаление на его совести. Поражение «Реала» (3:4) – частично тоже. В плохой день для команды Эдуардо стал худшим в ее составе. После такого не возвращаются. Точно не в том же клубе и после 5 лет неудач.

Французу стоит попробовать снова, уже в другой команде, через некоторое время, когда он будет готов. Сейчас он не готов оправдывать ожидания болельщиков. Как и «Реал» в целом. Поэтому вылет мадридцев от «Баварии» – более чем логичен. В абзацах ниже ищем все смыслы и причины очередной неудачи столичных в сезоне 25/26.

1. Первый пропущенный гол – норма для Нойера. Ошибка не из-за возраста. Он допускал подобные и раньше. Еще 10 лет назад он пропускал с центра поля. Не регулярно, но время от времени. Просто сейчас выбрал для ошибки не тот момент. Крайне неудачный. Впрочем, это не первый случай за последние годы, когда Ману допускает оплошность именно в большом матче. Например, в прошлом сезоне неудачно вышел из ворот в матче Кубка Германии – получил первую в карьере красную карточку и проиграл для команды дуэль с «Байером» (0:1). Уже не столь редкое исключение. Нойер точно уже не тот. Не забыл, как играть в футбол – но теперь у него больший диапазон качества выступлений. В хороший день достает все, как неделю назад с «Реалом», в плохой – пропускает, как вчера. Ману понемногу превращается из гаранта стабильности во вратаря, который вытащит все только тогда, когда поймает кураж. Он все еще хороший кипер, а такой способ стареть – замечательный (кто-то в 35+ вообще бросает отбивать удары). Но чудеса от Ману – теперь скорее бонус, чем базовая функция.

2. Лунин пропустил обычный гол. Конечно, ошибка вратаря. Конечно, ее можно было бы избежать. Но ведь «Арсенал» забивает такие мячи в АПЛ каждый месяц, если не стабильно раз в пару недель. Так что погрешность не фатальна. Не беспричинна. Типична для вратарей этого сезона. Просто здесь дело в том, что ошибки второго вратаря всегда заметнее, чем неудачные действия первого. У второго просто меньшая выборка, поэтому спрятать плохие дни за хорошими не получится. А еще второй вратарь всегда вынужден доказывать свою крутизну. Если ошибся основной, то «ну, с кем не бывает?», а вот если резервный – это вполне себе повод больше ему не доверять. Лунин находится в ситуации, где не может себе позволить ошибаться. И он сам себя в такую ситуацию загнал, когда раз, два, три, десять раз отказался покидать «Реал». Он принял эти «правила игры». Так что да: заслужил критику. Возможно, не в том объеме, в котором ее сейчас получит, но все по делу. Об этой ошибке в Мадриде ему еще долго будут напоминать. В клубе, где он играл бы в основном составе, такого бы не было.

Getty Images/Global Images Ukraine

3. «Бавария» очень прибавила на стандартах в этом сезоне. Возможно, на это повлияла психологическая травма, которую получили мюнхенцы в прошлом розыгрыше ЛЧ, когда переиграли «Интер» – но вылетели именно из-за пропущенных с угловых. В этом сезоне «Бавария» забила 17 голов со стандартных положений в Бундеслиге (№2 по этому показателю), в ЛЧ – 6 (№4 по этому аспекту). Все еще не лучшая в Европе, но за весь предыдущий игровой год мюнхенцы в двух главных турнирах со стандартных положений отличились в сумме только 18 раз. Стало лучше. И это не из-за влияния случая: сейчас против «Реала» «Бавария» намеренно подавала в створ и разок разыграла низом, а ранее забила в ворота «Аталанты» после прострела вдоль вратарской на угловом. Тогда автором гола стал Станишич, теперь – Павлович. Точно не случайность. Как и не случайность то, что Упамекано мог забить 2-3 гола со стандартных положений за 180 минут встреч с «Реалом». По карьере вроде бы не машина в таких эпизодах, но здесь 2 недели подряд – монстр поиска моментов в чужой штрафной. «Бавария» Компани становится все лучше и лучше.

4. Мы увидели самый концентрированный «Реал» за последние годы в Лиге чемпионов. Команда уже обыгрывала тот же «Манчестер Сити» несколько сезонов назад, проведя 180 минут в основном на своей половине поля. В таком же стиле одолела и «Ливерпуль» в финале ЛЧ. «Реал» последних сезонов всегда был тем, кто выжидает свои единичные моменты в подобных встречах, а не создает их как на конвейере. Но я давно не помню, чтобы этот план работал настолько радикально. Едва ли не первое касание мяча на чужой половине – гол, первый стандарт – снова гол, первая внятная атака – еще мяч, а все остальное время – попытки изо всех сил и всеми правдами и неправдами не пропустить. Уже сейчас немного забегу вперед и скажу: Арбелоа сумел вернуть «Реал» к заводским настройкам. Вчера в первом тайме идеально работало все то, что работало в хорошие дни у Анчелотти и Зидана. На тему того, насколько хорош Альваро как тренер, можно поспорить, но со своей задачей в Мадриде он справился: «Реал» был «Реалом» вчера.

5. Диас за 180 минут против «Реала» доказал всем, что его трансфер был хорошей идеей. Возможно, лучшим переходом прошлого лета в топ-лигах. «Бавария» заплатила за игрока больше, чем он стоит, но вряд ли жалеет о потраченных деньгах: получила ровно то, что ей было нужно. И речь не о победном голе Диаса вчера. Совсем нет. Это лишь приятный бонус. Главное: Луис хорошо врывается в штрафную. Весь сезон. Когда Кейн уходит за мячом глубже, то у ворот соперников «Баварии» пусто. Олисе не врывается, потому что создает угрозу по-другому. Сане не врывался. И Коман. И Гнабри. А Диас это делает. Поэтому в первом матче забил гол. Поэтому сейчас помог забить Кейну второй мяч «Баварии»: ворвался вместе с Харри в штрафную площадку, чем сделал задачу защититься от атаки мюнхенцев и лично англичанина невыполнимой для обороны «Реала». Чемпиону Германии нужен был футболист конкретного профиля – и он его получил. Если и переплачивать, то только так.

Getty Images/Global Images Ukraine

6. Второй день подряд возникают вопросы к режиссерам трансляций. Во вторник несколько фолов «Атлетико» показывали не с тех ракурсов и не с тех камер. Удаление Гарсии также сначала показывали только с высоты – не те изображения, с которых нужно рассматривать контакт. Вот теперь «Реал» забивает третий гол после нарушения Рюдигера – а фол показывают с пролетающего мимо арены в Мюнхене космического корабля. И еще раз. А между этими двумя повторами – 10 раз забитый гол Мбаппе, который, да, разыгран великолепно, но не является более значимой частью эпизода. Возникает вопрос: разве на матчах решающих раундов ЛЧ не должны работать лучшие режиссеры трансляций? Те, кто – ну даже не знаю – показывают зрителю самые важные моменты с лучших камер в нужное время. Если произошел фол, то я хочу узнать об этом первым и увидеть его собственными глазами – а не смотреть на потенциально нелегитимный гол Мбаппе 100500 раз подряд. В такие моменты я, как зритель, не чувствую, что в футбол играют для меня. Обидно вообще-то.

7. Как по мне, третий гол «Реала» стоило отменить. Честно: я не знаю, что по поводу таких эпизодов говорят официальные правила. Но ведь есть здравый смысл. Что мы имеем? Футболист «Реала» совершил фол в неигровом эпизоде. Это никак не повлияло на голевую атаку, но разве это не развязывает руки футболистам? Здесь нарушил Рюдигер, а рефери проигнорировал и засчитал гол. Значит, так можно. В следующий раз, например, Киммих захотел бы ударить по ногам Вини, когда мяч будет на противоположном фланге. И это стоит наказать желтой карточкой, потому что это агрессия и так нельзя играть в футбол. Такое нельзя поощрять. За такое стоит наказывать тем или иным образом: штрафным, желтой карточкой, последним китайским предупреждением или, если уж так случилось, отмененным голом. А в итоге мы получили эпизод, где Рюдигер совершил грубость – а «Реал» сначала не понес наказания, а затем получил награду в виде замены Станишича в перерыве. Я не знаю, что на этот счет думают официальные правила футбола, но если там сейчас такие ситуации на поле – норм, то их стоит переписать.

8. «Бавария» отлично держит удар. Будь она боксёром, то утром статьи о её бое вышли бы с заголовками о стальном подбородке. Мюнхенцы лучше играли в футбол неделю назад, поэтому заслужили своё преимущество в счёте – и упустили его на первой же минуте. Удар по коллективу. Ну, так казалось – но «Бавария» сразу пошла вперед и забила. Давила и была близка ко второму голу – а вместо этого пропустила прямым ударом со стандарта. Снова отыгралась – и соперник реализовал первую же свою полноценную атаку за тайм. Вообще-то даже после одного такого болезненного удара часто не возвращаются. Например, «Ньюкасл» не так давно провел на равных первый тайм второго матча противостояния с «Барселоной», но пропустил перед самым перерывом и ушел на него при счете 2:3 – и развалился, проиграл 2:7. Не смог найти сил продолжать играть на топ-уровне, потому что не получал награды за свой топ-футбол. Когда выступаешь хорошо, а соперник забивает, то это может обернуться потерей веры в собственные силы. С «Баварией» этого не произошло. Трижды! Ментально очень сильная команда.

9. Героический подкат, героическое спасение, героический удар и т.д. Вам не кажется, что этот «Реал» гораздо больше «Атлетико», чем нынешний «Атлетико»? «Матрасники» против «Барселоны» взяли трудом и старанием, но не получили в ответном матче ни одной желтой. А у «Реала» «горчичники» для обоих центральных защитников, красная для Камавинги и т.д. Забитые – вопреки логике и ходу поединка. В своей штрафной – подкаты как в последний раз от Милитао, чуть выше – похожие от Беллингема. «Реал» всегда был хищным, но, возможно, никогда, насколько я помню, не был настолько героическим. Футболисты настраивались на подвиги. Планировали эти подвиги. Верили, что только благодаря им они смогут достичь результата и пройти дальше. Даже «Атлетико» иногда во время дуэлей с «Барселоной» позволял себе думать, что может переиграть соперника в футбол. А «Реал» против «Баварии» – нет. Только чудеса. Только подвиги. Только героизм. С одной стороны, от лучшего состава в мире хочешь большего. С другой: а разве нынешнему «Реалу» это не к лицу?

10. «Бавария» успокоила игру владением. До перерыва «Реал» почти не видел мяча с контролем всего в 34%, после него – забыл о его существовании с показателем в 29%. Плюс, мюнхенцы сделали +6% в точности пасов. 8 из 13 попыток дриблинга команда осуществила до перерыва. И при таком контроле мяча «Бавария» после перерыва лишь 3 раза пробила из-за пределов штрафной: в 2 случаях это был Олисе с его фирменным поставленным ударом, еще раз – Диас с его голом. То есть футболисты имели указание разыгрывать до верного момента. Бить издалека только если ты это умеешь и если ситуация вынуждает. Приоритет – на сохранении мяча. Поэтому у «Реала» 20 ударов в первом матче (большинство – в результате быстрых атак), а здесь после перерыва – лишь 1 топ-момент (когда Мбаппе не переиграл Нойера) и 0 попыток после 72 минуты. «Сливочные» оказались не такими уж страшными, когда футбол перестал быть хаотичным и суетливым. Компани прочитал ситуацию и, изменив настройки, прибил «Реал».

11. Концовка матча – очень правильная. Иногда бывает так, что последние минуты несколько перечеркивают все то, что мы видели до этого. И обесценивают. А здесь – наоборот, логическое продолжение. Диас забивает ударом с рикошетом, но о какой удаче может идти речь, если «Бавария» 180 минут сидит на воротах соперника? В футболе так всегда: если защищаешься всем составом против лучшей команды так низко, то рано или поздно пропустишь из-за неудачного отскока или досадной ошибки на ровном месте. У «Реала» 0 ударов после 3:3, потому что коллектив не умеет вести позиционную атаку – а бежать за спины уже не вариант. Когда нужно спасать всех и всё, Арбелоа, имея сильную скамейку запасных, выпускает Мастантуоно и Питарча, потому что в решающий момент «Реалу» нужны не самые талантливые – а те, кто хочет играть за клуб и за эту футболку. И всё это не работает, потому что «Бавария» – просто лучшая команда. «Реал» вылетает очень органично и ровно так, как и должен. Еще и после тайма, где опытный по сравнению с Арбелоа Компани переиграл своего визави.

Getty Images/Global Images Ukraine

12. Нет смысла критиковать Арбелоа. Даже сам Перес, когда прощался с Хаби и назначал Альваро, понимал: он меняет лучшего тактика на худшего. Более опытного на менее опытного. Так какой смысл сейчас говорить, что Арбелоа не дал «Реалу» тактику? И не должен был. Зато подарил мадридцам приятную атмосферу. Такую, где Мбаппе не нужно убиваться в прессинге, а Вини рад быть на поле. Такую, где Питарч на поле – нормально. Где Трент наконец-то напоминает себя времен «Ливерпуля», а не боится пасовать вперед. Где Вальверде и Беллингем хотят бросаться в подкаты и делать отбор за отбором. Арбелоа не сделал «Реал» лучше – но сделал его футболистов счастливее. А вообще-то мадридский клуб в последние сезоны всегда был не о тактике, а о комфорте своих лучших исполнителей. Арбелоа помогает «Реалу» сохранить идентичность. Уже помог. Вот вам старый-добрый «Реал». Другое дело: возможно, в 2026 году одной идентичности уже недостаточно для победы в ЛЧ и ЛЛ. Но разве это проблема Арбелоа? Нет, не его.

13. «Бавария» может выиграть ЛЧ. Лично я считаю «ПСЖ» фаворитом противостояния – но дуэль должна быть очень напряжённой. Кейн забивает во всех матчах, в том числе в важных. Олисе проводит сезон на ЗМ. Диас – идеальный футболист для планов Компани. Уже апрель, а Гнабри до сих пор похож на нормального игрока основной обоймы, а не на статиста, которого страшно выпускать на поле. Мусиала не выделяется, но выглядит органично. Павлович не выпадает из игры. Упамекано – один из лучших (лучший?) защитников сезона. Даже к Та, Лаймеру и Станишичу нареканий как таковых нет. В чемпионате все вопросы сняты. Победа над «Реалом» поможет сбросить оковы «мы не можем побеждать лучших». «ПСЖ» «Бавария» уже не просто одолевала – а и переигрывала на этапе лиги осенью (2:1). В финале – либо «Арсенал», который может не успеть набрать форму и испытывает проблемы в АПЛ, либо «Атлетико», у которого нет качественной по именам обороны и который не знает, как побеждать в ЛЧ. А еще эта «Бавария» умеет на поле на высоком уровне все. Даже исполнять стандарты у чужих ворот.

14. В полуфиналах ЛЧ только команды, где полностью доверяют тренерам. Я никогда не поверю, что трансфер Диаса «Бавария» провернула без инициативы Компани. «ПСЖ» настолько за Энрике, что летом расстался с Доннаруммой после того, как тот провел выдающийся плей-офф ЛЧ. Артета в «Арсенале» работает уже бог знает сколько лет – а Симеоне в «Атлетико» вдвое дольше. В 2 из 4 клубов трансферы инициируют наставники, в «Баварии» пожелания тренера точно принимают во внимание. В «Атлетико» такого нет – зато есть вера в Симеоне и комментарии руководства в духе «он уйдет, когда сам захочет». 2 из 4 команд, которые сыграют в полуфинале сейчас, играли там и год назад. К чему я клоню? «Реал» – команда-динозавр. Наиболее успешные в 2026 году клубы делают все прямо противоположно тому, как работает «Реал». «Сливочные» застряли в прошлом. Хотели сделать шаг в будущее – но в какой-то момент передумали и уволили Алонсо. Если вдруг вернутся на вершину с таким подходом, то сделают это вопреки трендам.

У самурая нет цели – только путь. А у «Реала» есть цель, а еще – желание идти к ней конкретным путем. Это трудно, потому что дорога поросла ядовитыми растениями и сорняками. Она потрескалась. Где-то обрушилась, так что придется обходить. Где-то затоплена рекой, которая изменила свое русло. Да что там: даже желтый кирпич уже не такой желтый, так что, чтобы не сбиться с пути, время от времени приходится вглядываться в то, на что наступаешь. Можно ли добраться до волшебника по этой дороге? Да. Будет ли это легко? Нет. Было бы легче пойти более актуальным путем? Да. Но «Реал» не хочет пытаться. Хочет так, как ему привычно. И он дойдет, потому что уже делал это бог знает сколько раз. Просто потратит на это много времени. Столько, что Мбаппе, возможно, так и не успеет выиграть ЛЧ за всю свою карьеру. Зато когда все-таки дойдет, то мы все зафиксируем: «Реал» сохранил свою идентичность и победил благодаря ей. И только самые требовательные болельщики клуба тогда зададутся вопросом: а стоило ли оно того?