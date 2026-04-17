  В Испании оценили Лунина после четырех пропущенных голов от Баварии
17 апреля 2026, 02:02
В Испании оценили Лунина после четырех пропущенных голов от Баварии

Отмечена неудачная игра украинца в воздухе

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) пробилась в полуфинал турнира.

Известное испанское издание Defensa Central оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина в этом матче.

«Украинский вратарь демонстрировал большую неуверенность, особенно в воздухе, хотя и сделал несколько сейвов, которые могли бы позволить «Баварии» увеличить количество забитых голов», — отмечает издание.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
