В Испании оценили Лунина после четырех пропущенных голов от Баварии
Отмечена неудачная игра украинца в воздухе
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) пробилась в полуфинал турнира.
Известное испанское издание Defensa Central оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина в этом матче.
«Украинский вратарь демонстрировал большую неуверенность, особенно в воздухе, хотя и сделал несколько сейвов, которые могли бы позволить «Баварии» увеличить количество забитых голов», — отмечает издание.
Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
