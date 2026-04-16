  Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) пробилась в полуфинал турнира.

В стартовом составе «сливочных» вышел украинский голкипер Андрей Лунин. За время на поле он пропустил четыре мяча, совершил четыре сейва, показал 52% точности передач и в целом выполнил 45 касаний мяча.

По завершении матча легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.

«Что делал Лунин, когда забили первый гол? Ему забили с линии ворот, где он был? Это ошибка Лунина, фола там не было. Каждый угловой в этом матче выглядел как пенальти», — сказал Буйо.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Комментарии 11
В Луніна нема впевненості. Руки тремтять. Йому треа йти. Наприклад десь в серединку АПЛ. А Камавінгу вже досить давно треба просто розстріляти... Бананами. Класичний довбой.б
нема змісту говорити про 1 гол (хоч там дійсно була помилка Луніна), якщо команда пішла на перерву ведучи в рахунку!, це означає що команда загалом правильно зреагувала на події першого тайму, а от про що треба дійсно говорити іспанським ікспердам то це про ігрову дисципліну гравців Реала, особливо в неігрових епізодах (та й в ігрових теж), а Арбелоа це не забезпечує, і не забезпечить...Реал сьогодні поводився десь зверхньо на полі над суперником, команда психологічно дуже розбалансована, і у вирішальних матчах це, як бачимо, є вироком, що, нажаль, - закономірно...
Да, сьогодні не день Андрія...
Сегодня, кстати, Андрей ответил на вопрос почему он не будет первым вратарем в топ-клубе. И всю игру отвечал на выходах.
Такое есть только в коллекции Пяткина. Помню игру с Ромой в Риме и его проигрыш верхового мяча на уровня плеча в центре вратарской Первый гол это конечно пи...ц полный. Но Андрей на этом не остановился. Мог и хет трик пропустить из вратарской.
Мадридське серце, чи окрім Андрія більше ніхто не лажав. Камавінґу так взагалі треба в Мюнхені залишити. 21 спроба, та 9 в площину воріт це мабуть теж вина Луніна?
