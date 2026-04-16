Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) пробилась в полуфинал турнира.

В стартовом составе «сливочных» вышел украинский голкипер Андрей Лунин. За время на поле он пропустил четыре мяча, совершил четыре сейва, показал 52% точности передач и в целом выполнил 45 касаний мяча.

По завершении матча легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.

«Что делал Лунин, когда забили первый гол? Ему забили с линии ворот, где он был? Это ошибка Лунина, фола там не было. Каждый угловой в этом матче выглядел как пенальти», — сказал Буйо.