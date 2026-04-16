Лига чемпионов
16 апреля 2026, 08:53
Тренер Спортинга: «Я считаю, мы заслуживали большего»

Руй Боржеш поделился эмоциями после ничьей в матче против «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Боржеш

Главный тренер Спортинга Руй Боржеш поделился эмоциями после ничьей в матче против Арсенала (0:0), которая не позволила его команде квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Думаю, «гордость» – это правильное слово по отношению ко всем игрокам и тому, что они сделали в течение этих двух матчей. Я считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у «Спортинга» были лучшие моменты. Характер и индивидуальность, которые продемонстрировала команда, борясь против одного из лучших коллективов Европы, были впечатляющими.

С точки зрения стратегии команда выглядела отлично. У нас были лучшие возможности, «Арсенал» не создал много в нашей штрафной площадке ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично контролировали мяч и не позволили сопернику, у которого много сильных исполнителей, способных решить эпизод один в один, сломать нас.

«Спортинг» – это команда, которая любит владеть мячом, играть атакующими и контролировать игру. Мы не отказывались от этого. Мы показали свой характер и индивидуальность.

Здесь не может быть ни одного разочарования, только гордость за то, чего они смогли достичь: два больших матча против одной из лучших команд Европы. Слова «фрустрация» для нас не существует, только восстановление. Если мы хотим быть лучшими в Европе, мы должны иметь ментальную способность реагировать на игры каждые три дня. Для нас это дополнительная мотивация», – сказал Боржеш.

Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
