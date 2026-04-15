Арсенал – Спортинг – 0:0 (1:0). Сыграли по счету. Видеообзор матча
15 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Арсенал» (Англия) и «Спортинг» (Португалия).
Поединок прошел на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился нулевой ничьей. По сумме матчей со счетом 1:0 дальше прошли «канониры».
В полуфинале команда Микеля Артеты сыграет против «Атлетико».
Лига чемпионов 2025/26. 1/4 финала, ответный матч, 15 апреля
«Арсенал» – «Спортинг» – 0:0 (первый матч – 1:0)
