Микель АРТЕТА: «Я благодарен игрокам. Нас ждут два волшебных вечера»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче со Спортингом (0:0), позволившей квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мой месседж игрокам – это благодарность. Я знаю, сколько усилий и преданности они приложили. За этим стоит огромная работа, и мы проделали то, чего никогда не случалось в истории нашего клуба.

Нам пришлось сделать это особым образом, без многих важных игроков, поэтому это большая заслуга команды. Я особенно рад болельщикам, потому что сегодня они были рядом с командой. Нас ждут два волшебных вечера — один в Мадриде, а другой здесь.

Видел ли я огонь, которого требовал? 100% Особенно в трудные моменты, когда мы теряли мяч при нетипичных для нас обстоятельствах — каждый был готов выложиться по полной.

Деклан [Райс] вчера был совершенно измучен и не в том состоянии, чтобы играть. Но он только отыграл 90 минут на таком уровне. Каждый ставит на кон все, чтобы внести свой вклад.

Это определяющий момент. Это произошло впервые в нашей истории за 140 лет – быть частью этой четверки команд – это нечто особенное. Это нужно заслужить. Поэтому нужно пройти, приложив огромные усилия», – сказал Артета.