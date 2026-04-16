Мбаппе остановился на 15 голах в сезоне ЛЧ. Только Роналду забивал больше

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном ответном матче четвертьфинала против мюнхенской Баварии.

15 голов Мбаппе стали повторением третьего результата в истории турнира по количеству голов в одном сезоне.

Лишь один игрок забивал больше француза в одной кампании ЛЧ – Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне 2013/14 отличился 17 голами, а в сезоне 2015/16 – 16.

