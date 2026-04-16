Мбаппе остановился на 15 голах в сезоне ЛЧ. Только Роналду забивал больше
Вспомним игроков с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном ответном матче четвертьфинала против мюнхенской Баварии.
15 голов Мбаппе стали повторением третьего результата в истории турнира по количеству голов в одном сезоне.
Лишь один игрок забивал больше француза в одной кампании ЛЧ – Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне 2013/14 отличился 17 голами, а в сезоне 2015/16 – 16.
Игроки с самым большим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов
- 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
- 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
- 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
- 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
- 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
- 15 – Килиан Мбаппе (Реал), 26.02.2025
- 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
- 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
- 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
- 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
