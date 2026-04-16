  Мбаппе остановился на 15 голах в сезоне ЛЧ. Только Роналду забивал больше
16 апреля 2026, 00:52 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:53
Мбаппе остановился на 15 голах в сезоне ЛЧ. Только Роналду забивал больше

Вспомним игроков с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном ответном матче четвертьфинала против мюнхенской Баварии.

15 голов Мбаппе стали повторением третьего результата в истории турнира по количеству голов в одном сезоне.

Лишь один игрок забивал больше француза в одной кампании ЛЧ – Криштиану Роналду, который в составе Реала в сезоне 2013/14 отличился 17 голами, а в сезоне 2015/16 – 16.

Игроки с самым большим количеством забитых голов в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 17 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
  • 16 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
  • 15 – Криштиану Роналду (Реал), 2017/18
  • 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
  • 15 – Карим Бензема (Реал), 2021/22
  • 15 – Килиан Мбаппе (Реал), 26.02.2025
  • 14 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
  • 13 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021/22
  • 13 – Рафинья (Барселона), 2024/25
  • 13 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд), 2024/25
