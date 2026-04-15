КУЧЕР: «Надеюсь, заряда от Ахметова для Шахтера хватит и на вторую игру»

Известный украинский тренер и легенда «горняков» высказался по поводу следующего матча «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник «Шахтера» Александр Кучер дал прогноз на матч с АЗ в Лиге конференций.

«Мне кажется, будет трудная игра. Мы видели и по первому матчу, что не все так легко давалось горнякам. Да, результат 3:0, «Шахтер» забил во втором тайме, но в первой половине встречи была вполне равная игра. Уже потом дончане реализовали свои моменты: бразильцы забили хорошие голы, настоящие шедевры очень здорово разыграли. Но впереди матч на выезде, при чужих болельщиках, и, я думаю, АЗ захочет реабилитироваться. Нас ожидает очень интересный поединок», – заявил Кучер.

«Будем надеяться, что не произойдет повтора матча с «Лехом» и команда сделала выводы после той игры, чтобы снова не наступить на те же грабли. Думаю, они все проанализировали и подойдут к этому матчу с правильным пониманием. АЗ – это команда, умеющая неплохо играть, они любят постоянно находиться с мячом. Дома они точно дадут бой, поэтому ожидается нелегкий поединок.

Думаю, приезд Ахметова, пожалуй, являлся самым главным фактором и очень большим стимулом для игроков. Команда долгое время не видела президента на трибунах, и то, что он приехал, в эмоциональном плане очень сильно им помогло. Надеюсь, этого заряда для «Шахтера» хватит и на второй поединок», – добавил Кучер.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между АЗ и «Шахтером» стартует в четверг в 19:45.

Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
