Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Этот эпизод окончательно убил матч Атлетико – Барселона»
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 18:44 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:46
Мануэль Грефе дал оценку действиям француза Клемана Тюрпена

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Грефе

Бывший судья Мануэль Грефе проанализировал матч «Атлетико» – «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который завершился победой каталонцев (2:1).

Несмотря на положительный результат, в следующий раунд прошли мадридцы – 3:2 по сумме двух матчей.

Мануэль после финального свистка рассмотрел роль системы VAR в современном футболе, обсудив эпизод с удалением защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в концовке матча в Мадриде.

«Достаточно уже субъективных решений VAR, которые возникают во время игры, и только фактических решений для VAR… Какой безумный матч! Именно поэтому любят футбол, но с годами приходится констатировать, что VAR делает футбол хуже.

Иногда решения в «серой зоне» пересматриваются, а иногда – нет. Даже в Лиге чемпионов. Тюрпен управлял игрой, имея весь свой опыт и хорошее понимание футбола, довольно мягко, действительно хорошо, а затем наступила «аварийная остановка» после просмотра VAR… Тюрпен хотел показать желтую карточку, но после просмотра дал красную. В других эпизодах он колебался…

На мой взгляд, у него был правильный инстинкт в этом эпизоде матча. Из центра поля ситуация видна лучше, чем сбоку. Желтая карточка, которую он сначала показал, вероятно, не была бы пересмотрена, но из-за офсайда ситуация оставалась открытой, и эпизод оценили по видео, без игрового инстинкта.

Это окончательно «убило» матч, и для этой игры это было неуместно и неоправданно. И в этом проблема VAR: топ-арбитры принимают правильные решения, опираясь на опыт и чувство игры, а затем один эпизод решает матч через видео. Это приводит к дисбалансу, который вредит футболу», – заявил Мануэль.

