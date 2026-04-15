  Рафинья публично извинился. Бразильцу стыдно за свое поведение
15 апреля 2026, 18:17 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:18
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафінья

Нападающий «Барселоны» Рафинья выступил с извинениями перед болельщиками «Атлетико» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сине-гранатовые» обыграли мадридцев на выезде со счетом 2:1, но по сумме двух матчей вылетели из еврокубка.

После финального свистка Рафинья высказывал претензии к работе главного арбитра, а также отметился жестом неуважения к фанатам «Атлетико» – бразилец на поле показал, что мадридцы вылетят в следующем раунде.

Именно из-за этого поведения на «Метрополитано» Рафинья извинился перед болельщиками «Атлетико».

«Я приношу извинения за свой жест – это не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряжённый момент как ответ болельщику, который вчера вечером проявил ко мне неуважение», – написал Рафинья.

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
