Рафинья публично извинился. Бразильцу стыдно за свое поведение
Нападающий «Барселоны» признал свою вину
Нападающий «Барселоны» Рафинья выступил с извинениями перед болельщиками «Атлетико» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Сине-гранатовые» обыграли мадридцев на выезде со счетом 2:1, но по сумме двух матчей вылетели из еврокубка.
После финального свистка Рафинья высказывал претензии к работе главного арбитра, а также отметился жестом неуважения к фанатам «Атлетико» – бразилец на поле показал, что мадридцы вылетят в следующем раунде.
Именно из-за этого поведения на «Метрополитано» Рафинья извинился перед болельщиками «Атлетико».
«Я приношу извинения за свой жест – это не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряжённый момент как ответ болельщику, который вчера вечером проявил ко мне неуважение», – написал Рафинья.
🚨 Raphinha comments on our exclusive Instagram reel with @DAZNFutbol to apologise to Atletico Madrid fans after gesture “you’ll go home next round”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
“Sorry for my gesture — it’s 𝒏𝒐𝒕 something aligned with my values and my character. It happened on a tense moment as replying… pic.twitter.com/QbaihEXycs
