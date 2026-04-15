ВИДЕО. Рафинья жестко ответил фанатам Атлетико. Все показал жестами

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам «Атлетико» Мадрид после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сине-гранатовые» обыграли соперника на выезде (2:1), однако вылетели из турнира по сумме двух матчей – 2:3.

Рафинья из-за повреждения пропустил матч, в то время как футболисты провели напряженную игру с большим количеством борьбы.

После финального свистка игроки «Барселоны» подошли поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Рафинья с улыбкой обратил внимание на фанатов «Атлетико», которые праздновали выход команды в полуфинал.

Бразилец жестами намекнул на возможную неудачу «матрасников» в Лиге чемпионов. Следующим соперником мадридцев в турнире станет либо «Арсенал», либо «Спортинг».

«Вы отправитесь домой в следующем раунде», – говорил Рафинья.

