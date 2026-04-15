ВИДЕО. Рафинья жестко ответил фанатам Атлетико. Все показал жестами
Бразилец не мог поверить в вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов.
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам «Атлетико» Мадрид после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Сине-гранатовые» обыграли соперника на выезде (2:1), однако вылетели из турнира по сумме двух матчей – 2:3.
Рафинья из-за повреждения пропустил матч, в то время как футболисты провели напряженную игру с большим количеством борьбы.
После финального свистка игроки «Барселоны» подошли поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Рафинья с улыбкой обратил внимание на фанатов «Атлетико», которые праздновали выход команды в полуфинал.
Бразилец жестами намекнул на возможную неудачу «матрасников» в Лиге чемпионов. Следующим соперником мадридцев в турнире станет либо «Арсенал», либо «Спортинг».
«Вы отправитесь домой в следующем раунде», – говорил Рафинья.
ВИДЕО. Рафинья жестко ответил фанатам Атлетико. Все показал жестами
🚨🏡 Raphinha to Atletico Madrid fans on DAZN cameras: “You’re going home [next round]”.@DAZNFutbol @DAZNFootball 🎥 pic.twitter.com/eaYRdTnVQT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
