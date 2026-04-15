ФОТО 18+. Шипами по лицу. Жуткая травма игрока Барселоны
Фермин Лопес истекал кровью после инцидента
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил болезненную травму во втором матче против «Атлетико» Мадрид в 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 25-й минуте поединка на «Метрополитано» Фермин имел отличную возможность забить третий мяч для каталонцев, пробивая головой в прыжке.
При падении Лопес столкнулся с голкипером мадридцев Хуаном Муссо, который случайно задел лицо полузащитника шипами.
Удар оказался достаточно жестким – Фермин начал истекать кровью. Медики вывели полузащитника с поля и оказали необходимую помощь, заклеив поврежденные места.
Этот инцидент напугал тренерский штаб «Барселоны», но не самого Фермина: футболист продолжил поединок и отыграл 68 минут.
По итогам матча «Барселона» одержала выездную победу над «Атлетико» со счетом 2:1, однако вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:3).
Италия и Дания имеют рейтинг ФИФА выше, чем у Украины
Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше