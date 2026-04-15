Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил болезненную травму во втором матче против «Атлетико» Мадрид в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 25-й минуте поединка на «Метрополитано» Фермин имел отличную возможность забить третий мяч для каталонцев, пробивая головой в прыжке.

При падении Лопес столкнулся с голкипером мадридцев Хуаном Муссо, который случайно задел лицо полузащитника шипами.

Удар оказался достаточно жестким – Фермин начал истекать кровью. Медики вывели полузащитника с поля и оказали необходимую помощь, заклеив поврежденные места.

Этот инцидент напугал тренерский штаб «Барселоны», но не самого Фермина: футболист продолжил поединок и отыграл 68 минут.

По итогам матча «Барселона» одержала выездную победу над «Атлетико» со счетом 2:1, однако вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:3).

ФОТО 18+. Шипами по лицу. Жуткая травма игрока Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

