Алькарас снялся. Результаты третьего игрового дня на турнире в Барселоне

15 апреля, на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне завершился третий игровой день.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.

Карлос получил травму в матче первого круга против Отто Виртанена (ATP 130).

Третий сеяный Алекс де Минаур проиграл сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 88) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 3:6, 4:6.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде: