ATP15 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:40
Алькарас снялся. Результаты третьего игрового дня на турнире в Барселоне
Завершен третий игровой день пятисотника в Барселоне
15 апреля, на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне завершился третий игровой день.
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.
Карлос получил травму в матче первого круга против Отто Виртанена (ATP 130).
Третий сеяный Алекс де Минаур проиграл сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 88) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 3:6, 4:6.
Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Нуну Боржеш – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)
- Алекс де Минаур [3] – Хамад Меджедович [Q] – 3:6, 4:6
- Рафаэль Ходар [WC] – Камило Уго Карабельи – 6:3, 6:3
- Кэмерон Норри [7] – Итан Куинн [Q] – 6:3, 4:6, 6:4
