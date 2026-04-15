Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Алькарас снялся. Результаты третьего игрового дня на турнире в Барселоне
ATP
15 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:40
6
0

Алькарас снялся. Результаты третьего игрового дня на турнире в Барселоне

Завершен третий игровой день пятисотника в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

15 апреля, на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне завершился третий игровой день.

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.

Карлос получил травму в матче первого круга против Отто Виртанена (ATP 130).

Третий сеяный Алекс де Минаур проиграл сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 88) в двух сетах за 1 час и 36 минут – 3:6, 4:6.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Нуну Боржеш Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 7:6 (7:4)
  • Алекс де Минаур [3] – Хамад ​Меджедович [Q] – 3:6, 4:6
  • Рафаэль Ходар [WC] – Камило Уго Карабельи – 6:3, 6:3
  • Кэмерон Норри [7] – Итан Куинн [Q] – 6:3, 4:6, 6:4
По теме:
Алькарас снялся с пятисотника в Барселоне из-за травмы руки
ВИДЕО. Португалец сделал эйс с руки на матчболе и выиграл матч в Барселоне
Де Минаур сенсационно проиграл 88-й ракетке на пятисотнике в Барселоне
Алина Грушко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Футбол | 15 апреля 2026, 09:13 35
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву

Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича

Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Теннис | 15 апреля 2026, 18:55 0
Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/8 финала начнется 15 апреля не ранее 18:45 по Киеву

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15.04.2026, 08:11
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:00
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15.04.2026, 06:32
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 10
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 7
Футбол
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем