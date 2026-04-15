Алькарас снялся с пятисотника в Барселоне из-за травмы руки
Карлос получил травму правого запястья в поединке 1/16 финала
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) досрочно завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы руки.
Алькарас снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.
Карлос получил травму в матче первого круга против Отто Виртанена (ATP 130).
В результате, испанский теннисист потеряет очки, которые он защищал за выход в финал в 2025 году.
Томаш Махач сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего – Андрей Рублев.
BREAKING: Carlos Alcaraz withdraws from the Barcelona ATP 500 due to a right wrist/forearm injury.— José Morgado (@josemorgado) April 15, 2026
Tomas Machac is into the QFs -- awaits Rublev or Sonego in Borges-Medjedovic's half... pic.twitter.com/FzVZsGylOq
