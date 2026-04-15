  Алькарас снялся с пятисотника в Барселоне из-за травмы руки
15 апреля 2026, 18:48 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:09
Алькарас снялся с пятисотника в Барселоне из-за травмы руки

Карлос получил травму правого запястья в поединке 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) досрочно завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне из-за травмы руки.

Алькарас снялся с турнира перед предстоящим поединком с Томашем Махачем (ATP 47) из-за проблем с правым запястьем.

Карлос получил травму в матче первого круга против Отто Виртанена (ATP 130).

В результате, испанский теннисист потеряет очки, которые он защищал за выход в финал в 2025 году.

Томаш Махач сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего – Андрей Рублев.

Карлос Алькарас (теннисист) ATP Барселона
Алина Грушко Источник: Punto de Break
