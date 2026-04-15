13.04.2026 15:00 – FT 3 : 0
15 апреля 2026, 16:04 |
Александр РЯБОКОНЬ: «Все ребята отыграли уверенно и надежно»

Главный тренер «Левого Берега» подвел итог матча с «Металлистом»

ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В поединке 23-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 3:0 обыграл харьковский «Металлист». Результат матча прокомментировал наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

«Победой с таким счетом нельзя быть недовольным. Мы полностью контролировали игру и заслуженно победили. Могли забивать больше, но были проблемы с реализацией. Диего хотел сыграть технически пяткой и травмировался. Безусловно, это очень неприятная новость для нас, но пока не знаем, сколько он пропустит. Викентий Волошин очень удачно вошел в игру и отличился дебютными забитыми мячами за нашу команду.

Что касается Сидннея, то он сыграл достаточно качественно, но, к сожалению, не смог реализовать 11-метровый. Возможно, в следующем матче сможет забить с игры. У наших ворот моментов было немного. Полагаю, что все ребята отыграли уверенно и надежно», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
По теме:
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Надеюсь, что мы продолжим свой победный путь»
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Металлист Харьков Левый Берег Киев Александр Рябоконь
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Футбол | 15 апреля 2026, 09:51 44
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера

Бруниньо вскоре пройдет медосмотр и оформит необходимые для трансфера бумаги

Дамоклов Мец: Георгий Цитаишвили на раздорожье
Футбол | 15 апреля 2026, 13:55 0
Дамоклов Мец: Георгий Цитаишвили на раздорожье
Дамоклов Мец: Георгий Цитаишвили на раздорожье

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об аутсайдере французского высшего дивизиона

Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Футбол | 15.04.2026, 00:05
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15.04.2026, 05:25
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Футбол | 15.04.2026, 09:13
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Популярные новости
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
14.04.2026, 14:19 12
Футбол
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
13.04.2026, 20:31 26
Теннис
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
