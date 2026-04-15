Александр РЯБОКОНЬ: «Все ребята отыграли уверенно и надежно»

В поединке 23-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 3:0 обыграл харьковский «Металлист». Результат матча прокомментировал наставник киевского клуба Александр Рябоконь.

«Победой с таким счетом нельзя быть недовольным. Мы полностью контролировали игру и заслуженно победили. Могли забивать больше, но были проблемы с реализацией. Диего хотел сыграть технически пяткой и травмировался. Безусловно, это очень неприятная новость для нас, но пока не знаем, сколько он пропустит. Викентий Волошин очень удачно вошел в игру и отличился дебютными забитыми мячами за нашу команду.

Что касается Сидннея, то он сыграл достаточно качественно, но, к сожалению, не смог реализовать 11-метровый. Возможно, в следующем матче сможет забить с игры. У наших ворот моментов было немного. Полагаю, что все ребята отыграли уверенно и надежно», – сказал Александр Рябоконь.