  Левый Берег – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
12 апреля 2026, 11:44 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:48
18
0

Левый Берег – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 13 апреля в 15:00 по Киеву

12 апреля 2026, 11:44 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:48
18
0
Левый Берег – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В понедельник, 13 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Текущий сезон для прошлогоднего участника Премьер-лиги складывается неплохо, хотя весеннюю часть киевляне проводят не лучшим образом. Тем не менее, за 22 тура Первой лиги Украины «Левому Берегу» удалось набрать 43 балла, благодаря которым он находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Ближайших конкурентов за топ-4, «Ингулец», коллектив опережает на 7 очков, а от 2-го места, на котором сейчас находится «Черноморец», отстает на 5 зачетных пунктов.

В национальном кубке киевлянам удалось квалифицироваться в 1/16 финала, однако на этой стадии коллектив потерпел минимальное поражение против «Виктории Сумы».

Первая часть сезона для харьковчан прошла не слишком уверенно, однако после зимнего перерыва коллектив демонстрирует совсем другую игру. По итогам 21 тура Первой лиги Украины на балансе «Металлиста» 26 очков, благодаря которым он находится на 9-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет еще не велико – 3 зачетных пункта, однако у «зелено-желтых» есть игра в запасе.

В Кубке Украины коллектив смог квалифицироваться в 1/16 финала, однако там уступил сильному «ЛНЗ» со счетом 0:2.

Личные встречи

Коллективы играли между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу удалось одержать именно «Левому Берегу».

Интересные факты

  • В 4-х матчах весенней части Первой лиги «Металлист» одержал 3 победы и 1 раз сыграл вничью.
  • В каждом из 3-х предыдущих поединков «Левого Берега» было забито больше 2.5 гола.
  • Обе команды не смогли сохранить ворота сухими в 3/4 матчах весенней части Первой лиги.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.

