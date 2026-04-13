Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левый Берег – Металлист – 3:0. Забивали до перерыва. Видео голов и обзор
Левый Берег
13.04.2026 15:00 – FT 3 : 0
Металлист
Украина. Первая лига
13 апреля 2026, 18:36 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:29
Левый Берег – Металлист – 3:0. Забивали до перерыва. Видео голов и обзор

«Левый Берег» продолжает борьбу за выход в УПЛ

В заключительном матче 23-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле принимал харьковский «Металлист». Хозяева решили судьбу противостояния еще в первом тайме, забив три мяча.

«Левый Берег» открыл счет на 19-й минуте. Евгений Банада добил мяч в сетку после сейва голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака.

Второй гол «Левый Берег» также забил после углового. На 41-й минуте отличился Викентий Волошин, который вышел на замену.

В компенсированное к первому тайму время «Металлист» пропустил третий мяч. Викентий Волошин оформил дубль, замкнув передачу с левого фланга.

Первая лига. 23-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 13 апреля

«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 3:0

Голы: Банада, 19, В. Волошин, 41, 45+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Клубы УПЛ не хотят приходить на встречу с Шевченко
Борьба за УПЛ продолжается. Левый Берег разгромил Металлист
Сергей Турчак
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 2
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Футбол | 13 апреля 2026, 20:04 0
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»

Ламин Ямаль обещает, что его команда будет биться в Мадриде

Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Футбол | 13.04.2026, 17:59
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13.04.2026, 09:01
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13.04.2026, 00:40
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 93
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 15
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 6
Бокс
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
