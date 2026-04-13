Левый Берег – Металлист – 3:0. Забивали до перерыва. Видео голов и обзор
«Левый Берег» продолжает борьбу за выход в УПЛ
В заключительном матче 23-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле принимал харьковский «Металлист». Хозяева решили судьбу противостояния еще в первом тайме, забив три мяча.
«Левый Берег» открыл счет на 19-й минуте. Евгений Банада добил мяч в сетку после сейва голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака.
Второй гол «Левый Берег» также забил после углового. На 41-й минуте отличился Викентий Волошин, который вышел на замену.
В компенсированное к первому тайму время «Металлист» пропустил третий мяч. Викентий Волошин оформил дубль, замкнув передачу с левого фланга.
Первая лига. 23-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 13 апреля
«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 3:0
Голы: Банада, 19, В. Волошин, 41, 45+1
