  4. Борьба за УПЛ продолжается. Левый Берег разгромил Металлист
Украина. Первая лига
13 апреля 2026, 17:21 |
379
3

Борьба за УПЛ продолжается. Левый Берег разгромил Металлист

Поединок «Левый Берег» – «Металлист» завершился со счетом 3:0

13 апреля 2026, 17:21 |
379
3 Comments
Борьба за УПЛ продолжается. Левый Берег разгромил Металлист
ФК Левый Берег

В понедельник, 13 апреля, состоялся заключительный матч 23-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал харьковский «Металлист». Хозяева решили судьбу противостояния еще в первом тайме.

«Левый Берег» вышел вперед на 19-й минуте. Евгений Банада добил мяч в сетку после сейва голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака.

Хозяева могли увеличить преимущество на 33-й минуте. Однако Рыбак потянул удар Сидннея с пенальти.

Второй гол «Левый Берег» также забил после углового. На 41-й минуте отличился Викентий Волошин, который вышел на замену.

В компенсированное к первому тайму время в ворота «Металлиста» влетел третий мяч. Викентий Волошин оформил дубль, замкнув передачу с левого фланга.

Первая лига. 23-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 13 апреля

«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 3:0

Голы: Банада, 19, В. Волошин, 41, 45+1

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
По теме:
Левый Берег – Металлист – 3:0. Забивали до перерыва. Видео голов и обзор
Буковина-2 проиграла Атлету. Результаты матчей 26-го тура Второй лиги
Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13 апреля 2026, 10:42 14
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины

В ассоциации намекнули, что готовы продлить контракт

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13 апреля 2026, 00:40 17
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул
Футбол | 13.04.2026, 17:10
Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул
Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Футбол | 13.04.2026, 15:32
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Суддя в своєму репертуарі, вчергове жовті картки тільки на адресу харків'ян, навіть там, де не треба.  
Пишіть вже прямо, відкрито та відверто, що "металісти" просто злили гру стоячому супернику, кинувши грати з 16хв. Напевно, "лівобережани" добряче заплатили за такий злив гри.
Яка боротьба? Той, хто придумав заголовок точно не дивився гру. Такого мертвого футболу навіть у матчах за участю київського "Динамо" не побачиш, хоча це ще той мертвий футбольний клуб. Яка боротьба, коли гравці "Лівого берега" весь матч уявляли себе тренувальними стійками?
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 2
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 2
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
