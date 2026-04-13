Борьба за УПЛ продолжается. Левый Берег разгромил Металлист
Поединок «Левый Берег» – «Металлист» завершился со счетом 3:0
В понедельник, 13 апреля, состоялся заключительный матч 23-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал харьковский «Металлист». Хозяева решили судьбу противостояния еще в первом тайме.
«Левый Берег» вышел вперед на 19-й минуте. Евгений Банада добил мяч в сетку после сейва голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака.
Хозяева могли увеличить преимущество на 33-й минуте. Однако Рыбак потянул удар Сидннея с пенальти.
Второй гол «Левый Берег» также забил после углового. На 41-й минуте отличился Викентий Волошин, который вышел на замену.
В компенсированное к первому тайму время в ворота «Металлиста» влетел третий мяч. Викентий Волошин оформил дубль, замкнув передачу с левого фланга.
Первая лига. 23-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 13 апреля
«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 3:0
Голы: Банада, 19, В. Волошин, 41, 45+1
