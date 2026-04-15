Андрей АНИЩЕНКО: «Стыдно за действия наших игроков на футбольном поле»

В поединке 23-го тура Первой лиги «Металлист» на выезде со счетом 0:3 проиграл «Левому Берегу». Итог матча подвел наставник харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Надо держать удар. Как всегда, первым достается нам, тренерскому штабу, потому что мы отвечаем за подготовку и саму игру. Но сегодня стыдно за действия наших игроков на футбольном поле. К сожалению, можно сказать, что совсем ничего не получалось. Бывают ведь матчи, когда где-то не работает атака, но держится оборона. А когда ни там, ни там нет согласия – ни в защите, ни качества в атаке – будет такой результат. Мы предупреждали ребят, что это будет серьезный экзамен, но сегодня его не выдержали.

– Виталий Федорив был заменен в первом тайме. У него травма?

– Да, он травмировался.

– Также сегодня не было Максима Багачанского. Насколько его не хватало для связки в атаке?

– У нас каждый игрок в обойме – это винтик в механизме. Когда кто выпадает, это всегда неприятно. Наверное, его не хватало. Но те ребята, которые выходят вместо тех, кто не может участвовать в матче, должны быть продуктивными для команды. Сегодня, к сожалению, этого не произошло.

– Как оцените игру команды во втором тайме, когда перешли на игру в четыре защитника? Были ли положительные моменты?

– Первые минуты второго тайма стали продолжением первого в отрицательном плане. Несмотря на то, что в перерыве был разговор на очень высоких тонах. Затем, возможно, за счет замен или того, что соперник имел преимущество в три мяча и немного ослабил действия, у нас были определенные моменты. Но это было очень эпизодично. Это совсем не то, что мы хотели видеть на поле.