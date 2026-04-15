Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ Алкмаар – Шахтер
Поединок нидерландской и украинской команд состоится 16 апреля в 19:45 по киевскому времени
В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций который состоится в четверг, 16 апреля, встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».
Команды сыграют на арене «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом поединке подопечные Арды Турана розгромили нидерландского соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
|
