Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ Алкмаар – Шахтер
Лига конференций
15 апреля 2026, 23:01
130
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ Алкмаар – Шахтер

Поединок нидерландской и украинской команд состоится 16 апреля в 19:45 по киевскому времени

15 апреля 2026, 23:01 |
130
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги конференций АЗ Алкмаар – Шахтер
Коллаж Sport.ua. АЗ Алкмаар – Шахтер

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций который состоится в четверг, 16 апреля, встретятся нидерландский «АЗ Алкмаар» донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на арене «AFAS Stadion». Стартовый свисток главного арбитра Свена Яблонски (Германия) прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке подопечные Арды Турана розгромили нидерландского соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем