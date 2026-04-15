ФОТО. Автор дубля. Дембеле – лучший игрок матча Ливерпуль – ПСЖ

Звездный футболист ПСЖ Усман Дембеле стал лучшим игроком матча «Ливерпуль» – ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Усман оформил дубль на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и принёс своей команде уверенную победу (2:0).

По итогам двух матчей ПСЖ без особых проблем вышел в полуфинал Лиги чемпионов – 4:0.

Следующим соперником парижан в Лиге чемпионов станет либо немецкая «Бавария», либо испанский «Реал».

В этом сезоне в Лиге чемпионов Усман отыграл 10 матчей, в которых оформил четыре гола и один ассист.