ФОТО. Автор дубля. Дембеле – лучший игрок матча Ливерпуль – ПСЖ
Усман получил индивидуальную награду
Звездный футболист ПСЖ Усман Дембеле стал лучшим игроком матча «Ливерпуль» – ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Усман оформил дубль на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и принёс своей команде уверенную победу (2:0).
По итогам двух матчей ПСЖ без особых проблем вышел в полуфинал Лиги чемпионов – 4:0.
Следующим соперником парижан в Лиге чемпионов станет либо немецкая «Бавария», либо испанский «Реал».
В этом сезоне в Лиге чемпионов Усман отыграл 10 матчей, в которых оформил четыре гола и один ассист.
Dembélé POTM at Anfield 🏆#UCL pic.twitter.com/gFKSDTYD44— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2026
