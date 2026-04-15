  Замена в первом тайме. ПСЖ потерял основного игрока в матче с Ливерпулем
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 09:46 | Обновлено 15 апреля 2026, 09:47
Замена в первом тайме. ПСЖ потерял основного игрока в матче с Ливерпулем

Нуну Мендеш попал в лазарет парижан

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Фланговый защитник ПСЖ Нуну Мендеш досрочно покинул поле в выездном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Португалец получил мышечное повреждение на «Энфилде» и был заменен уже на 38-й минуте.

Главный тренер парижан Луис Энрике был вынужден оперативно реагировать на ситуацию, выпустив вместо Мендеша француза Лукаса Эрнандеса.

Без Мендеша французский клуб дожал «Ливерпуль» и одержал победу – 2:0. По итогам двух матчей парижане прошли дальше (4:0).

Относительно ситуации с Нуну тренер ПСЖ сказал кратко: «Ничего серьезного. Посмотрим, что там. С такой интенсивностью игры нормально, что подобные вещи могут происходить».

