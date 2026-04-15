Мирон МАРКЕВИЧ: «Туран это понимает, но другого выхода нет»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о ответном матче «Шахтера» против «АЗ».

– Предстоящий матч придется сыграть не на четвертый день, а на третий после непростого поединка с ЛНЗ и далекого переезда в Нидерланды. Это может сказаться на потенциале «Шахтера»?

– Понятно, что это сложно, и тренерский штаб это понимает. Но другого выхода нет, таковы сейчас наши реалии. Начать, возможно, нужно с обороны, в первые 20 минут постараться засушить игру. Важно, чтобы сзади был порядок. И, конечно, постараться не пропустить быстрый мяч.

Понятно, что АЗ с первых минут пойдет вперед, поскольку нужно отыгрывать три мяча, поэтому можно попробовать поймать их на контратаке, тем более что в «Шахтере» есть, кому это сделать.