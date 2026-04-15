Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро после поражения от харьковского «Металлиста 1925».

«Знаете, не нужно быть большим специалистом, чтобы это понять. Герреро – это нападающий, скорее, для пляжного футбола. Конечно, без Пономаренко, который набрал отличную форму, динамовцам еще труднее забить», – сказал Мирон Маркевич.

