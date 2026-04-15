В УПЛ ответили Арде Турану, который выразил недовольство

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий отреагировал на критику со стороны главного тренера «Шахтера» Арды Турана в отношении сложного календаря.

Ранее наставник «горняков» выразил недовольство из-за переноса матча против «Зари» Луганск и отсутствия четкой даты игры, обвинив в этом УАФ.

«Честно говоря, это немного удивляет, потому что вопросами определения дат проведения и времени начала матчей занимается УПЛ, а именно непосредственно орган оперативного управления — Дирекция УПЛ. И в вопросе как раз определения дат и времени проведения матча мы были в постоянной коммуникации с представителями как «Шахтера», так и «Зари». Поэтому они, в принципе, были полностью осведомлены о возможных вариантах и о дедлайне по определению даты. Возможно, это была какая-то внутренняя дискоммуникация внутри самого клуба, поэтому тренер, возможно, и сделал это заявление», – сказал Дикий.

В итоге, дата матча между «Зарей» Луганск и «Шахтером» Донецк уже определена — поединок состоится 23 апреля в 18:00 по киевскому времени.