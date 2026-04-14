Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Зверев и Фонсека идут дальше. Результаты второго игрового дня в Мюнхене
ATP
14 апреля 2026, 22:49 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:53
107
0

Зверев и Фонсека идут дальше. Результаты второго игрового дня в Мюнхене

Александр и Жоау выиграли стартовые поединке на турнире ATP 500 в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Завершен второй игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел серба Миомира Кецмановича (ATP 58) в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) переиграл представителя Чили Алехандро Табило (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 34 минуты – 7:6 (7:1), 6:3.

Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Таллон Грикспор [8] – Денис Шаповалов – 4:6, 6:3, 2:6
  • Алехандро Табило – Жоау Фонсека – 6:7 (1:7), 3:6
  • Чжан Чжичжэнь [PR] – Лучано Дардери [6] – 6:7 (5:7), 6:3, 1:6
  • Александр Зверев [1] – Миомир Кецманович – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)
  • Джастин Энгель [WC] – Вит Копржива – 3:6, 7:5, 2:6
  • Флавио Коболли [4] – Диего Дедура-Паломеро [Q] – 6:4, 7:5
  • Марин Чилич – Даниэль Альтмайер – 2:6, 3:6
  • Алекс Молчан [Q] – Александр Бублик [3] – 6:4, 6:2
  • Зизу Бергс Марко Топо [LL] – 6:1, 6:4

Видеообзор второго игрового дня

Чжан Чжичжэнь Таллон Грикспор Денис Шаповалов Алехандро Табило Жоау Фонсека Лучано Дардери Александр Зверев Миомир Кецманович Джастин Энгель Вит Копржива Флавио Коболли Марин Чилич Даниэль Альтмайер Алекс Молчан Александр Бублик Зизу Бергс Марко Топо Фабиан Марожан Стефанос Циципас ATP Мюнхен
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем