Зверев и Фонсека идут дальше. Результаты второго игрового дня в Мюнхене

Завершен второй игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел серба Миомира Кецмановича (ATP 58) в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) переиграл представителя Чили Алехандро Табило (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 34 минуты – 7:6 (7:1), 6:3.

Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:

Таллон Грикспор [8] – Денис Шаповалов – 4:6, 6:3, 2:6

Алехандро Табило – – 6:7 (1:7), 3:6 Чжан Чжичжэнь [PR] – Лучано Дардери [6] – 6:7 (5:7), 6:3, 1:6

[1] – Миомир Кецманович – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) Джастин Энгель [WC] – Вит Копржива – 3:6, 7:5, 2:6

[4] – Диего Дедура-Паломеро [Q] – 6:4, 7:5 Марин Чилич – Даниэль Альтмайер – 2:6, 3:6

[Q] – Александр Бублик [3] – 6:4, 6:2 Зизу Бергс – Марко Топо [LL] – 6:1, 6:4

