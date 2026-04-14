ATP14 апреля 2026, 22:49 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:53
107
0
Зверев и Фонсека идут дальше. Результаты второго игрового дня в Мюнхене
Александр и Жоау выиграли стартовые поединке на турнире ATP 500 в Мюнхене
Завершен второй игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.
Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел серба Миомира Кецмановича (ATP 58) в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).
Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) переиграл представителя Чили Алехандро Табило (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 34 минуты – 7:6 (7:1), 6:3.
Все результаты второго игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Таллон Грикспор [8] – Денис Шаповалов – 4:6, 6:3, 2:6
- Алехандро Табило – Жоау Фонсека – 6:7 (1:7), 3:6
- Чжан Чжичжэнь [PR] – Лучано Дардери [6] – 6:7 (5:7), 6:3, 1:6
- Александр Зверев [1] – Миомир Кецманович – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)
- Джастин Энгель [WC] – Вит Копржива – 3:6, 7:5, 2:6
- Флавио Коболли [4] – Диего Дедура-Паломеро [Q] – 6:4, 7:5
- Марин Чилич – Даниэль Альтмайер – 2:6, 3:6
- Алекс Молчан [Q] – Александр Бублик [3] – 6:4, 6:2
- Зизу Бергс – Марко Топо [LL] – 6:1, 6:4
Видеообзор второго игрового дня
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
12.04.2026, 18:47 13
13.04.2026, 09:21 12
13.04.2026, 10:42 17
13.04.2026, 07:37 3
12.04.2026, 18:37 8
13.04.2026, 21:20
13.04.2026, 20:42 1
13.04.2026, 14:23 9